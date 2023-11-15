藍白整合底定　賴辦：始終以一對一規劃選戰

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）針對藍白整合底定，18日將公布正副搭配。賴清德競總發言人郭雅慧表示，無論藍白陣營是否整合，民進黨2024參選人賴清德都是唯一已提出完整國政藍圖，也是自宣布參選以來，始終如一、堅定目標、負責任對“國家”提出願景的“總統”候選人。



她還強調，賴清德陣營始終是以一對一的模式進行選戰規劃，無論在野陣營如何整合，都不影響既定的選戰節奏。



郭雅慧指出，2024年的選舉，不僅攸關台灣未來前途，更關乎到印太區域的和平與穩定。近年多項國際指標都顯示，世界已經上架台灣，台灣與世界民主陣營的盟友走在正確的道路上。這場選舉，是“國家”路線的選擇，是台灣要繼續堅定勇敢走向世界，還是走回馬英九時期只能依靠中國善意過活的老路，相信國人會做出最好的選擇。



郭雅慧強調，這場選舉，選擇的是台灣的未來，不是選擇藍白陣營是否結合，在今天兩黨的聲明中，只看見算計與分贓，完全不見任何對“國家”的願景。柯文哲所謂的“把“國家”還給人民”，難道是把“國家”還給國民黨嗎？



她呼籲，兩黨的“總統”候選人應比照賴清德候選人，提出完整的“國政願景”供國人檢視，別讓分贓成為兩黨合的唯一共同點。