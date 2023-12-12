中評深度：徐輔赫談朝鮮人權與朝核問題

韓國統一研究院國際戰略研究室研究委員徐輔赫在辦公室接受中評社記者專訪（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月12日電（記者 郭至君 崔銀珍）現今，如果在網絡上查詢有關朝鮮的新聞，會看到很多關於導彈試射，核武亮相，國際制裁的內容，但朝鮮國內人權的狀態，知之者甚少。日前，中評社記者在首爾訪問了韓國統一研究院並專訪了其人權專家徐輔赫博士，請其就相關問題以及連帶的安全問題發表了自己的見解。徐輔赫認為，朝鮮現有的做法並不意味著它已經完全關閉了與國際社會對話與合作的大門，反而，它是希望恢復新冠疫情爆發前與國際社會互動的國際組織的渠道，目前相關當事國需要通過多邊方式營造氛圍，與朝鮮重新建立信任。此外，徐輔赫也說，從現象上看，當前韓、美、日、朝、中、俄在軍事、政治、意識形態等各個方面都呈現出冷戰時期的陣營對峙，但這與冷戰時期的陣營對抗有著不同的性質，不能劃上等號。



徐輔赫，韓國統一研究院國際戰略研究室研究委員，研究領域為和平與人權。韓國外國語大學政治學博士，現任韓國朝鮮研究學會副會長，韓國外交部政策咨詢委員，韓國基督教教會協議會和解統一委員。以下為專訪全文：



中評社記者：當前，作為一個被國際社會孤立的封閉國家，朝鮮人權現狀如何？



徐輔赫：很糟糕。自2000年代初以來，聯合國人權組織一直在監測朝鮮人權狀況，並據此每年兩次提交有關朝鮮人權的決議。今年秋季也同樣，從目前公布的信息來看，朝鮮的人權狀況在全球190多個國家中排名墊底。當聯合國通過有關朝鮮人權的決議時，朝鮮的人權狀況幾乎每年都被描述為“廣泛、系統和持續的憂慮”。儘管朝鮮聲稱正在改善其人權狀況，但按照國際標準（從A到Z的順序），其人權狀況在市民、政治、經濟、社會和文化權利等廣泛領域被評估為困難。如果你去我們韓國統一研究院網站，可以在《朝鮮人權白皮書》中找到相關數據。

