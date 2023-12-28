中評深度：車鬥鉉談中韓關係與東亞安全格局

車鬥炫研究員談中美與韓美關係（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月28日電（記者 郭至君 崔銀珍）當前國際格局正在發生巨大變化，東北亞地區中的不穩定因素也在日益增強，相關國家之間關係的變化也讓不少人開始擔憂起“陣營化”或者是“新冷戰”。日前，中評社記者在首爾拜訪了韓國峨山政策研究院首席研究委員、外交安保中心主任車鬥鉉，請其就朝核問題、韓美同盟關係、中韓關係、韓日關係、東北亞安全格局等問題闡述了自己的分析與見解。車鬥鉉對中評社記者表示，中韓關係要回到初心，放下對彼此過高和不切實際的期待，更多地瞭解彼此。此外他也期待中日韓三國之間的峰會可以再重新恢復，讓三方充分交流溝通，排除誤解，積極尋找可以合作的方面。



車鬥鉉，韓國峨山政策研究院首席研究委員、外交安保中心主任，韓國慶熙大學和平福利研究生院客座教授。韓國延世大學政治外交學學士，政治學碩士博士。專業研究領域是朝鮮政治軍事，韓美同盟，國家危機管理。曾任韓國國防研究院國防懸案組長、韓國國防研究院 朝鮮研究室室長、總統室危機情報狀況組組長、韓國統一研究院客座研究委員、朝鮮大學院大學兼職教授等職。車鬥鉉博士作為朝鮮問題專家，在過去的20多年里，在朝鮮政治、軍事、韓美同盟關係、國家危機管理等領域積累了豐富的研究業績，擁有國際關係領域多個部門的研究報告書及著作100多件，並向韓國政府多個部門提供了咨詢。共同著作有：《民主與領導力故事》、《美中關係2025 (EAI外交安保大戰略叢書13)》、《聯合國軍司令部後方基地的意義和活用方案》等。以下為專訪全文：

