中評深度：李東銑談東北亞與朝核

高麗大學李東銑教授接受中評社記者的專訪（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾11月30日電（記者 郭至君 崔銀珍）當前，國際格局正在發生巨大變化，東北亞地區中的不穩定因素也在日益增強，特別是“老大難”的朝核問題，牽動著該地區相關國家的安全應對和國家之間的關係。中評社記者日前在韓國首爾與高麗大學政治外交系教授李東銑進行了深度對談，請其就當前東北亞安全局勢、朝核問題、朝俄關係、中韓關係等問題闡述了其個人觀點。李東銑告訴中評社記者，中韓關係當前面臨挑戰的最重要原因就是朝核問題，中韓兩國若要推動雙邊關係健康發展，需要尊重彼此核心利益，互相換位思考，避免不必要的爭鬥，衹有這樣，兩國才能和睦相處。



李東銑，韓國高麗大學政治外交學科教授。研究領域為國際政治、國際關係理論、國際關係史、軍事安全。美國芝加哥大學政治學碩士、博士。2004年至2007年任美國東西方中心（East-West Center）研究員，2010年至2011年曾任美國喬治華盛頓大學訪問學者。2016年起任高麗大學政治外交學教授，2022年起任高麗大學和平與民主主義研究所所長。以下為專訪全文：



韓日同盟不可能形成 東北亞陣營化需謹慎管控



中評社記者：您如何看待尹錫悅總統的“價值觀外交”？



李東銑：關於尹錫悅總統的外交立場，我認為方向是對的。我的意思是，無論如何，隨著朝鮮核發展的推進，對韓國的威脅加大，為了有效應對，我們可以積極評估與美國加強安全合作的必要性。但如果一定要從價值觀來判斷的話，我個人認為這樣強調價值觀的外交是不好的，因為強調價值的時候就會有一些副作用。首先，越是強調價值，美國和韓國作為同盟國相互間就越是抱有稍微過高的期望。事實上，沒有重大利益攸關，但他們可以認為對方的想法非常相似，只是因為價值相同。即使我們是盟友，但我們的利益也不盡相同，但如果真的相信韓國和美國的想法是一樣的，那麼對彼此的期望就太高了。當對方分享我的想法，希望對方全力支持我的這種期望後來與現實發生碰撞時，彼此會感到非常失望，導致韓美同盟出現一些裂痕。第二個副作用是與包括中國在內的周邊國家的關係。韓國和美國強調的價值觀是自由和民主的價值觀，事實上，還有很多其他國家並不認同這些價值觀。從不認同這些價值觀的其他國家的角度來看，價值外交現在可以被視為相當排他性和挑釁性。因此，人們擔心與不認同我們價值觀的其他國家的關係會產生輕微破壞性的副作用。綜上所述，我認為強化韓美同盟的外交基調是積極的，但我有點擔心強調價值觀的副作用。

