中評深度：李熙玉談中韓交往初心

韓國著名“中國通”學者，成均館大學成均中國研究所所長李熙玉（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾11月27日電（記者 郭至君 崔銀珍）論及當今的中韓關係，總要用到“初心”一詞。日前，中評社記者韓國首爾採訪了韓國最有代表性的中國研究專家、成均館大學政治外交系教授兼任成均館大學成均中國研究所所長李熙玉，就當前中韓雙邊關係遇到的一些挑戰請教其看法。李熙玉對中評社記者表示，中韓關係應該用《論語》裡的“和而不同”來形容，不同意識形態、價值觀、制度的國家在不互相強迫的情況下實現和諧相處，可以成為維持“初心”的新原則。



李熙玉，現任成均館大學政治外交學系教授，自成均中國研究所成立至今一直擔任所長。主要研究領域是中國政治和東北亞國際關係，出版了《探索中國新社會主義》、《探索中國新民主主義》、《中國國家大戰略研究》等單獨著作，並作為韓、日、中、英文100多篇學術論文和30多本書的共同作者參與其中。他曾擔任過美國華盛頓大學訪問教授、中國海洋大學特聘教授、日本名古屋大學特聘教授、並在北京大學交換研究等。他現在兼任首都師範大學、吉林大學、天津外國語大學、復旦大學朝鮮-韓國研究所的兼職教授和客座教授等，並擔任中國國內權威雜誌《東北亞論壇》、《中國戰略報告》、《當代韓國》的海外編輯委員。以下是專訪全文：



韓國對華政策深受韓美關係影響 美日韓三邊同盟制約因素多



中評社記者：您曾說過，相比中韓雙邊關係，更能影響中韓關係的是與中美關係相關的因素。那麼從韓國學者的視角看，您如何評價當前的中美關係？它對中韓關係造成了什麼樣的影響？



李熙玉：韓中關係中第三方因素越來越多，即所謂的外生變量。所以，我認為這些外部因素對韓中關係影響很大，造成韓中關係出現困難。韓國國內對中美關係有何看法？現在對韓中關係影響比較大的因素是美中關係，在韓國，美中關係是從事件、局面、結構的角度來看待的。如果我們這樣看，當前的美中關係至少是長期化的結構、局面之間的競爭。因此，我認為處理韓中關係中的這些因素非常重要。但近來，美國對華採取了較為強硬的政策，還積極容納韓國，完善美國的東亞政策，基於這些情況，美國似乎正在為明年的大選做準備。韓國也是如此，與過去的文在寅政府不同，尹錫悅政府正在倡導一種名為“全球中樞國家”的新外交，是一種認同政治（identity politics）。所以我認為目前來看韓美關係的合作空間比較高，價值也比較廣。那麼，就韓國政府對韓中關係有什麼影響來說，韓國的對華政策深受韓美關係的影響，在韓美同盟框架下處理韓中關係的現象越來越明顯。

