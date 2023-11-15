藍白合退讓了？侯友宜避談

國民黨2024參選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨15日上午在馬英九見證下成功敲定整合，11月18日公布國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的正副搭配。對此，侯友宜表示，目前就朝我們協調出來的全民調方式往前走。至於沒納入政黨支持度，是侯友宜退讓，還是馬居中拍板？會不會覺得可惜？侯友宜均避談。



至於會談過程氣氛如何，侯友宜說，我用平常心看待，大家也都是平心靜氣面對所有問題。



藍白今日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



侯友宜在政黨協商過後，隨即赴三三企業交流會11月例會現場舉行專題演講，並於會後接受媒體聯訪。



最後民調沒有採行德國式納入政黨支持度，是侯友宜退讓嗎？還是馬英九居中拍板？



侯友宜表示，因為在協調共識底下，我們都希望大家釋出善意，一起面對政黨合作，讓政黨合作能夠符合人民的期待，我出來選舉最主要是團結台灣、團結人民，政黨合作是最基本的，大家有共識，我們就攜手往前。



沒有納入政黨支持度是否覺得可惜？



侯友宜指出，只要大家都能互相包容、尊重，沒有不可以合作的，所以我們用這樣的態度，讓政黨的合作一起往前走，這才符合大家的期待。



如果民調在誤差範圍內，那算“侯柯配”得一點，民眾黨是不是釋出善意？



侯友宜表示，人民的期待是希望能夠政黨輪替，在大家都有政黨輪替的共識底下，對於協商大家能夠認同，我們就一起攜手合作。