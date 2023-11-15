“正國會”未列不分區安全名單　陳亭妃低調

綠委陳亭妃受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會今天通過不分區“立委”名單，引發派系反彈，“正國會”代表、中常委陳茂松直接開嗆、缺席，但同屬“正國會”“立委”、中執委陳亭妃卻出席會議。她說，因為她沒有去“正國會”開會，不知道他們討論什麼，她只是盡義務來開會。至於會中是否向黨主席賴清德反應，她則說，那是派系領代表要去反應，“我不是派系代表”。



民進黨中執會今天快速通過不分區名單，而名單可以看到賴清德強烈意志，許多人選都是賴的喜好。



據瞭解，陳亭妃因為參選中常委未獲得“正國會”大師兄、“總統府”秘書長林佳龍支持後，陳亭妃跟林關係僵持不下。陳今天也未出席“正國會”開會討論關於不分區名單的態度，她今天照常出席中執會。



湧言會代表不分區，則提名現任“立委”林楚茵，原本被點名的湧言會中執委李妍慧今天出席中執會前非常低調都不願意多說。她強調，她全力支持賴清德，打贏大選最重要。



陳亭妃會前受訪說，她不清楚“正國會”今天開會的結論，她沒有開會，盡自己義務來開會。



“正國會”表態不分區安全名單，沒有納入“正國會”？陳亭妃說，名單沒有完整討論是比較遺憾，“正國會”確實有這樣聲音，要靠黨主席智慧處理。這部份確實他們今天中午開會的想法應該要尊重。但是她不瞭解，是他們“正國會”最後的討論。



媒體追問，你是唯一“正國會”中執委會出席，是否現場要和黨主席反應？陳亭妃說，反應要由派系代表去反應，“我不是派系代表”。