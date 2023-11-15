研究：鯊魚可以跟人類一樣品嘗出苦味

中評社香港11月15日電／美國《國家科學院學報》雜誌日前發表的一項新研究稱，鯊魚等軟骨魚類擁有與人類一樣感知苦味的基因。



許多動植物會分泌有毒的化合物來進行防禦，一種使人類能夠將其味道感知為苦味的味覺受體2型（T2R）基因可以幫助人類識別這些化合物，從而避免中毒。許多硬骨脊椎動物也擁有這種苦味受體基因，但研究人員此前從未在軟骨脊椎動物身上發現過這一基因。



據新華社報導，在這項研究中，德國科隆大學等機構的研究人員利用最新的基因測序技術對17種軟骨魚（包括鯊魚和鰩魚）進行基因測序後發現，其中12種軟骨魚都攜帶了一種類似於T2R的味覺受體基因，他們將其命名為T2R1。隨後，研究人員在實驗室里將其中兩種鯊魚的T2R1基因植入人類腎臟細胞，然後將它們暴露在94種人類能感知的苦味物質中。



結果表明，有7種苦味物質激活了兩種鯊魚的苦味受體，另外4種物質只激活了一種鯊魚的苦味受體，這意味著這些鯊魚也能品嘗出人類感知到的苦味物質，比如秋水仙鹼或膽汁酸等。



研究人員說，這一發現表明，感知苦味的能力可能比人們想象的還要古老，可能是在近5億年前軟骨魚與硬骨脊椎動物從共同祖先分化出來之前就已經進化出來了。硬骨脊椎動物繼續進化出多種苦味受體基因。儘管研究人員在這些軟骨魚基因組中只檢測到了一種T2R1基因，但這意味著它可能是苦味受體基因的原始形式。

