盧倩儀：美軍工複合體將台灣變成抗中犧牲品

“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月16日電（記者 俞敦平)“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀15日接受中評社專訪，談到了台海情勢的發展，以及美國軍工複合體對台灣的影響。盧倩儀指出，美國提供的軍援和武器，並不代表美國會真正支持台灣，反而可能會拖台灣下水，讓台灣成為美國對抗中國大陸的犧牲品。



盧倩儀專精於歐洲聯盟政治、新自由主義、氣候變遷和動物權等，目前任職於“中央研究院”歐美所並擔任反戰工作小組的發起人之一。她曾在美國德州大學取得政治學碩士和博士學位，並在美國哈佛大學、華盛頓大學、紐澤西州立大學、科羅拉多大學和紐約大學等機構進行訪問或博士後研究。也曾在政治大學擔任副研究員、兼任副教授和助理教授等職務。



盧倩儀在今年三月發表了一份和平宣言，呼籲台灣和中國大陸避免戰爭，尋求和平共存的可能。然而，她的這一立場卻遭到了許多綠營的“立委”、學者和側翼網紅的猛烈批評，甚至被指控是投降派、北京認知作戰的幫兇，遭受了網路暴力的攻擊。



盧倩儀以以色列和烏克蘭為例，說明這兩個親美的政權，雖然得到美國的軍事和金錢援助，但是美國並沒有直接介入他們的戰爭，而是讓他們自生自滅。她認為，台灣的狀況與之相似，美國提供的軍援和武器，其實是為了滿足美國軍火商的利益，而不是為了台灣的安全。美國的軍火商需要戰爭來繼續獲利，而美國的政客和軍火商的關係非常密切，受到他們的遊說和政治獻金的影響。美國的國會在戰爭議題上，與美國人民的意志是完全相反的，美國國會基本上是支持戰爭的，而美國人民並不那麼支持戰爭。



盧倩儀進一步分析，美國的軍工複合體已經擴大到國會、媒體、智庫、學術和情資等各個領域，無孔不入。台灣的主流媒體，往往引用美國的主流媒體和智庫的資料，而這些資料的背後，很多都是軍火商的資金來源。台灣要非常小心，不要被這些兵凶戰危的資訊所誤導，而要引以為戒。她提到，美國的軍工複合體，也在滲入台灣的政府體制，包括台灣的軍工業和學人計劃等，試圖把台灣納入同一個體系，讓台灣的人民的生計和工作，如同眾多的美國民眾一般，都跟美國的軍工複合體相關，從而影響台灣的政策和選擇。