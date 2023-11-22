中評深度：金希教論韓國的戰略選擇

韓國光雲大學人文社會科學大學校東北亞文化產業系教授金希教（受訪者供圖） 中評社北京11月22日電（記者 郭至君）談及中韓關係，當前有不少聲音認為韓國正在過度倒向美國，協同美國遏制中國，影響中韓關係發展。日前，中評社記者在北京大學專訪了來中國研修的韓國光雲大學教授金希教，請他就目前的中韓關係、中美關係、東北亞國際格局等問題發表見解。金希教對中評社記者表示，當前尹錫悅政府盲目追隨美國的策略並不是為了美韓關係一個健康的未來而做的明智選擇。他認為，韓國應當最大限度地運用基於國家利益的獨立戰略自主權建立朝鮮半島的和平體系，這既符合韓國依賴出口生存的經濟利益，又可以穩定國家發展，從而增強政治實力。“朝鮮半島和東北亞地區的穩定和和平，是關乎公民最重要的生存權的問題。現在正是在朝鮮半島建立和平體制的最佳時期，因為美國的霸權地位正在受到挑戰，而中國則主張和平發展。全球南方正在崛起，推動多邊主義和多極化也在進行中。因此，我認為在堅持建立朝鮮半島和平體制這一基本原則下，現在是進行與美國和中國的政策對話的時機。”金希教說。



金希教，韓國光雲大學人文社會科學大學校東北亞文化產業系教授，韓國延世大學碩士，中國復旦大學博士（歷史系專業），歷史問題研究所研究委員，曾任《歷史批評》編輯委員。主要研究中美關係對東亞的影響和亞洲民眾的增長對國際關係的影響，現在關注東亞和平體制的構建。其代表作有：《掌櫃主義的誕生》(2022) 、《尋找我的46個問題》(2019)、《你好？中國！》(2014)等。



以下是專訪全文：



中美不是“新冷戰” 韓國不可盲目追隨美國



中評社記者：從韓國學者的視角看，您如何評價當前的中美關係？您認為這是一種“新冷戰”嗎？



金希教：我不認為現在是新冷戰時代，主要有以下幾個原因：首先，美國的同盟國和以中國為中心的勢力相互衝突。但我認為這不是一個根本的結構性衝突，而是由於出現了追求新冷戰的政治勢力而導致的暫時性衝突。1945年以後，東亞的戰後秩序有兩個主軸，一個是美國把中國和俄羅斯組織成敵對陣營而建立的“舊金山體制”，另一個是從中美建交開始的全球供應鏈體系，我稱之為“基辛格體系”。現在的危機是因為美國試圖破壞“基辛格體系”，並回歸到“舊金山體系”這一單一體系。

