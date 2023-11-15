討厭國民黨為何藍白合？柯：我更痛恨民進黨

學生尖銳提問藍白合？台灣民眾黨主席、2024參選人強硬回應，他更痛恨民進黨。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月15日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨與台灣民眾黨15日上午進行政黨協商，在馬英九見證下，確定會“藍白合”。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲15日下午面對學生演講，學生辛辣提問，過去討厭中國國民黨，現在卻合作，是國民黨變了？還是柯文哲變了？柯回應，他更痛恨民進黨！



柯文哲的強硬回應，引起台下聽講的學生熱烈鼓掌。



柯文哲15日下午出席跨世代論壇“2024大選青年面試官”，現場報名的青年學生大概約300多人。在現場提問環節，有學生辛辣提問，“柯過去說最討厭蟑螂、蚊子、中國國民黨，現在卻藍白合，是國民黨變了？還是柯文哲變了”？



柯文哲回應，因為他更痛恨民進黨！他今天實在心情很不好，明天“習拜會”就要舉行，當中最關鍵的題目就是台灣問題，台灣是世界上評估最可能發生戰爭的地點，結果烏克蘭、以色列風險比較小的地方都發生戰爭了，台灣不是不可能發生戰爭，它是有風險的。



柯文哲話鋒一轉說，他當然很討厭國民黨，他討厭“蚊子、蟑螂、國民黨沒錯”，然後呢？他以前當醫生，再怎麼討厭的病人都要幫忙開刀，還有沒有問題？



主持人緩頰道，“我們沒有追問的環節”。沒想到柯文哲說，他允許追問。讓台下聽講的同學一陣鼓譟、拍手。



柯文哲補充說，他作為228事件的家屬，當然不喜歡國民黨，但他蠻難過的，從沒想到民進黨會墮落的這麼快，但他之後會盯著國民黨，沒人盯著就會貪污。



另有一位學生問及，藍白合聯合政府的具體措施？柯文哲指出，在台灣歷史從沒有聯合政府的經驗，他也不知道會怎麼樣。因為從來沒做過，但為什麼他決定要推動？因為下一屆“立法院”一定三黨不過半，就要開始思考“國家”要怎麼運作。



柯文哲認為，台灣第一次出現藍綠是1994年的台北市長選舉，至今30年台灣陷入藍綠兩極對抗。他非常清楚台灣現階段不可能統一或獨立，為何要花30年的時間陷在藍綠泥淖？根本瘋子。



柯文哲說，聯合政府一定會吵架，只是我們要學會包容。他很討厭國民黨，但還是可以跟一起工作。