盧倩儀語中評：台灣的沉默多數是反戰的

“中研院”歐美所研究員盧倩儀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月16日電（記者 俞敦平）台灣“中央研究院”歐美所研究員盧倩儀15日接受中評社專訪時，談及她對因為倡導和平結果被綠色側翼出征的感想。她也揭露了這些網路上喊得最大聲的主戰派，都是些是為了獲取政治利益和政治獻金。甚至他們有些本身大多沒有服役，有多本護照，可以隨時離開台灣，不用擔心戰爭的後果。而台灣的沉默多數其實是反戰的，但是因為鷹派的聲量很大導致他們不敢講出來。



盧倩儀是一位專精於歐洲聯盟政治、新自由主義、氣候變遷和動物權等議題的學者，目前任職於“中央研究院”歐美所，並擔任反戰工作小組的發起人之一。她曾在美國德州大學取得政治學碩士和博士學位，並在美國哈佛大學、華盛頓大學、紐澤西州立大學、科羅拉多大學和紐約大學等機構進行訪問或博士後研究。也曾在政治大學擔任副研究員、兼任副教授和助理教授等職務。



盧倩儀不僅是學者，也是一位勇於發聲的公民。她在今年三月發表了一份和平宣言，呼籲台灣和中國大陸避免戰爭，尋求和平共存的可能。然而，她的這一立場卻遭到了許多綠營的“立委”、學者和側翼網紅的猛烈批評，甚至被指控是投降派、北京認知作戰的幫兇，遭受了網路暴力的攻擊。

