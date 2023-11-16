中評鏡頭：新竹黃金烏魚子30年好滋味

新竹市“九降風黃金烏魚子”傳承30年好滋味。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）新竹市香山區的烏魚工廠“竹魚水產”在30年前創立，第一代老闆許順隆運用新竹得天獨厚的九降風自然風乾及日曬，製成滋味非凡的“九降風黃金烏魚子”，從養殖加工到販售，全程採一條龍模式把關品質，是全台各大烏魚子比賽的常勝軍，被譽為“烏魚子達人”，第二代接班人許志豪更遵循產銷履歷，不斷精進養殖技術與製作工法，累積專業實力，讓“九降風黃金烏魚子”成為新竹市最具代表性的漁產品年貨。



現年42歲著許志豪從小看著父親傾注心力在烏魚子事業上，但卻因未打開知名度，辛苦付出和收入不成正比，讓原本在台北金融業工作的他幾經思量後，在2011年決定回到新竹市家鄉和父親一起打拚，一切從零開始。



許志豪笑說，剛回來很不習慣早睡早起的漁業生活，每天清晨5點多就要起床開始工作，但他仍勤向父親學習養殖與加工技術，還帶入友善養殖、不用藥的理念，同時運用網路行銷，努力建立品牌和口碑，在接手父業僅短短幾年內，便憑著對自家產品的用心與信心，打響“九降風黃金烏魚子”的品牌名聲。



“竹魚水產”的烏魚需經過三年以上的養殖，烏魚子加工過程也十分繁復，包含採取雌魚卵巢、清洗、去血、鹽漬、整形、乾燥、延壓等，整個過程約需7至10天，再利用新竹特有的九降風來風乾熟成，輔以和煦冬日曬成琥珀色般的烏魚子，香氣十足更別具風土，可謂得來不易的好食材。



“竹魚水產”的烏魚養殖池裡同時混養白蝦，生態養殖模式搭配智慧養殖設備，並使用大量益生菌，不但省工節能，還可友善環境，一舉數得。目前時季入冬、正值烏魚子產季，歡迎全台饕客一同前來享用新竹市在地傳承30年優質水產品的好滋味。

