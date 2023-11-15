台引進印度移工有治安疑慮？官方急滅火

台“勞動部”發表聲明指出，部會將以循序漸進、穩健務實的態度審慎引進印度移工，並無外電報導立即引進10萬印度移工的情形。(圖:勞發署提供) 中評社台北11月15日電／台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），引進印度移工，但網路上卻出現反對聲浪，擔心台灣將就此變成“性侵島”。“勞動部”今天發表聲明表示，“勞動部”會以循序漸進、穩健務實的態度審慎引進印度移工，並無外電報導立即引進10萬印度移工的情形。在落實社會安定以及促進經濟發展的前提下，“勞動部”將持續透過台印度雙方工作層級協商後續執行計劃，以確保勞工素質。



台灣要引進印度移工消息傳出後，在網路論壇Dcard上出現一篇題為“開放10萬印度移工，台灣要變性侵島！？”的文章。文章中提及印度是不尊重女性的國家，印度的男性對女性強姦、性侵、猥褻等行為，是生活在印度的日常，在印度每15分鐘就有女性遭受性侵害，卻不見印度政府的作為。



許多網友看完後紛紛留言表示“政府在想什麼”、“缺工的原因是什麼？不就是台灣就業環境差、薪水低，不想著改變這些，只想靠引進外籍勞工解決，治標不治本。再者，引進印度人，難道治安會變得更好？”



“勞動部”表示，根據調查瞭解，赴全世界各國工作的印度勞工大約將近1800萬人，工作地點遍及歐、美、亞洲，包括日本、新加坡、美國、英國、沙特阿拉伯、澳洲等國。目前，台灣也有大約2700名印度勞工在高科技產業等領域從事專業工作，工作表現獲雇主肯定。



“勞動部”指出，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。此外，台灣與印度經貿關係緊密，且印度為新南向重要國家，雙邊推展勞工合作關係是重要工作之一。



“勞動部”表示，與印度簽署MOU之後，雙方仍須透過工作層級會議，討論後續開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套。

