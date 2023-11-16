兩岸產業融合對接進展如何？各界代表共論

綜合合作交流推進小組第二場次專題論壇現場（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會14至15日在江蘇南京舉行，在綜合合作交流推進小組第二場次專題論壇上，來自兩岸不同領域的代表就“深化產業融合 推動企業對接”主題展開深入探討。



工業和信息化部裝備一司一級巡視員苗長興表示，加強兩岸產業合作，有利於增強兩岸產業韌性，促進兩岸產業高質量發展，未來將進一步深化兩岸裝備製造業的交流，推動產業鏈、供應鏈、價值鏈合作共贏，努力構建有機協同、穩定高效的兩岸產業鏈、供應鏈體系，強化技術創新合作，推動兩岸企業發揮各自優勢，共同打造裝備製造業新技術、新業態、新模式，進一步優化市場化、法治化營商環境，積極發揮合作機制和交流平台作用，推進兩岸裝備製造業高端化、智能化發展。



台灣大葉大學前校長歐嘉瑞表示，台灣在航天產業、半導體產業以及醫療產業都有一定的基礎和實力，未來希望透過精密製造來強化整個產業的實力，並利用這樣一個基礎，來做兩岸發展的架構。



山東省人民政府台港澳事務辦公室主任張連三表示，當前山東正加快建設以實體經濟為支撐的現代產業體系，深入開展三個實打行動，奮力推進先進製造業強省、質量強省、數字強省、海洋強省的建設。台灣創新要素活躍、高端人才聚集、科技創新指數高，山東願與兩岸企業家朋友一起把握戰略機遇，深化務實合作，推進魯台融合發展再上新水平。



國家發展和改革委員會創新驅動發展中心副主任徐彬表示，兩岸的合作交流不斷深化，未來從政策層面也會按照國務院規劃布局裡有關“十四五”生物經濟發展規劃的任務進行部署。主要有三點，一是持續完善政策環境，推進台資企業和大陸企業同等待遇政策的落實；二是希望兩岸的機構、企業組建創新聯合體，共同提升創新能力；三是推動兩岸生物產業集聚化、融合化發展，共同健全產業安全。



中國醫藥集團有限公司副總經理、新聞發言人晉斌表示，國藥集團在長三角地區，也有比較大的布局，並且與台灣企業也有合作，合作情況也非常好，未來也希望借助兩岸企業家峰會這一平台，加強與台資企業的合作，共同推動兩岸醫藥方面的深化合作。