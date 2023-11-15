李乾龍：國民黨做了重大讓步　相信侯會勝出

侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（中評社 資料照） 中評社新北11月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨15日上午在馬英九見證下成功敲定整合，近日將檢視民調數據，11月18日公布國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的正副搭配。對此，侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍向中評社表示，民調沒納入政黨支持，國民黨做了重大讓步，但侯友宜近期民調有起色，相信侯會勝出。



李乾龍指出，前“立法院長”王金平也認為應該納入政黨支持度的比較，不過照現在的版本，王金平也相信侯友宜會勝出。



會不會感覺是被馬英九逼著接受現在的協商版本？李乾龍嘆了一口氣說，當然有。



藍白今日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



李乾龍表示，對於協商結果，我覺得很好，大家終於放下心中一塊石頭。



政黨支持度目前看來沒有被納入民調當中，這對侯友宜是否比較不利？



李乾龍嘆了一口氣說，不會啦，最近民調看起來，侯友宜應該沒有問題，我們對侯友宜的民調有信心。



會不會感覺是被馬英九硬逼著接受現在的協商版本？

