朱立倫感謝馬英九、侯友宜、柯文哲締造歷史

國民黨和民眾黨正式確定在2024年大選中結盟，形成一個“藍白合”的陣營，朱立倫接受訪問。(照:朱立倫臉書) 中評社台北11月15日電／中國國民黨與台灣民眾黨15日上午在馬英九見證下再度舉行政黨協商，敲定藍白合，18日公布國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的正副搭配。對此，朱立倫下午在臉書發文表示，締造台灣歷史時刻，藍白合作共同寫下民主新頁。他同時感謝馬英九，以及侯友宜及柯文哲願意放下個人，在政黨合作、組成聯合政府的方向上往前邁進，完成第三波的民主改革，更是讓台灣民主的發展史往邁進了一大步。



中國國民黨與台灣民眾黨政黨協商15日達成6項共識，將由兩黨以及馬英九各推薦一位民調專家，共同檢視本月7日至17日各界民調結果，並決定正、副人選組合方式，18日由馬英九基金會公布結果。



朱立倫說，藍白這次的聯合競選，不僅是為了第三波民主改革，未來我們更要組織聯合政府，讓台灣可以彙集更多的力量，讓社會變得更好！



朱立倫指出，實現政黨輪替是超過60%以上主流民意的期待，我們會共同努力，也會全力的來爭取2024勝選，將來我們會組成聯合政府，共同為“中華民國”來努力。



朱立倫說，誠如馬英九所說，我們為台灣的政治史締造了紀錄；未來我們兩黨會互相幫忙，依據合作的協議全力以赴，不負台灣民眾的期待。



朱立倫強調，我們都有共同的信念，希望“中華民國”這一塊土地都能夠平安。為了台灣、為了“中華民國”的未來，我們會繼續努力！