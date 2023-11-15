藍白整合成功！藍營小雞喊終於等到、超振奮

國民黨團書記長謝衣鳳。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電（記者 張嘉文）藍白整合中國國民黨與台灣民眾黨政黨協商15日達成6項共識，將由兩黨以及馬英九各推薦一位民調專家，共同檢視本月7日至17日各界民調結果，並決定正、副人選組合方式，18日由馬英九基金會公布結果。這對近期紛擾眾多的在野陣營是重大進展好消息，多位國民黨“立委”參選人都向中評社表達振奮或者是欣慰之情。



國民黨“立法院”黨團書記長、彰化“立委”謝衣鳳就說，只要有結論，然後合作更往前邁進都是好事，她認為民眾黨柯文哲有讓步，包括民調計點制，以及民調在誤差範圍內算侯柯配贏這兩點，柯顯然有把國民黨的組織及基層動員考量進去，這就是合作的開始，只要大家有共識，朝這個方向前進，都是非常好的，希望可以完成所有民眾希望政黨輪替的目標。



國民黨金門“立委”陳玉珍則表示，這是一個相當令人振奮的消息，這大半年在野陣營在承擔著民眾的期待，終於做出符合主流民意的決定，18日就會有最終結果出來，看起來藍白在大選應該可以充分整合，這是非常好的消息。



陳玉珍也說，由藍白馬三方各推民調專家來做綜合民調的評估，不用再經過這幾天民調比拚，減少很多變數，也非常正面，在野民眾聽到這樣的消息，都非常振奮。



台北市“立委”王鴻薇指出，這當然是很振奮的消息，即便最後結果，還是要看18日拍板定案，才能比較安心，嚴格說最好是到真正登記時才安心，免得有任何人反悔，又推翻原來的共識決議等，但無論如何今天結果是讓大家覺得很振奮，因為原來很多人都對藍白合不抱期待，甚至很悲觀，今天看起來是各退一步，所以沒有誰佔誰便宜的問題。



王鴻薇強調，對她來講，因為藍白合，合則兩利，分則兩害，當然也希望最後是侯柯配，畢竟還是會擔心基本支持者，對於柯侯配可能會有一些情緒，這是藍營支持者的期待，也很理解民眾黨支持者會希望是柯侯配，大家都換位思考，相互理解，等結果出來一起努力向前衝。



高雄市“立委”參選人李明璇則說，她現在的心情就是很振奮，等這天等好久，覺得台灣終於有救了！很謝謝馬英九的斡旋，加上前高雄市長韓國瑜登高一呼的“神救援”。這段時間大家都辛苦，尤其被各種見縫插針的折磨，但是她始終相信藍白會合！很開心看見藍白兩黨，終於有合作的共識，人民已經受夠民進黨執政8年都很清楚知道，只有在野合作才能政黨輪替，今天的結果絕對是讓支持者更有投票的動力。