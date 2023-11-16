習拜APEC會　李銘義：中美著眼點不同

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 資料照） 中評社台中11月16日電（記者 方敬為）針對中美元首於舊金山APEC會議中會面，屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登的著眼點不同，中方的角度看來，與拜登會面不是重點，因為必然行禮如儀，重心會放在與其他國家之間的外交拓展；拜登會相對看重與習近平會面，因為習願意踏上美國，對拜登而言就是加分。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。韓國瑜主政高雄市期間，李銘義為“研考會主委”。



美國總統拜登在11月15至17日舉行的舊金山亞太經合會（APEC）峰會場邊會晤中國國家主席習近平。這是拜習去年11月在印尼峇里島G20高峰會場邊會面以來，睽違1年再度面對面會談，也是習近平睽違6年後再次訪美。



針對習拜會面對美中關係的走向，李銘義認為，預判中美元首只是簡單的場邊會談，基本上行禮如儀的可能性居多，且不會提出共同公報，雖然雙方一定會對其國際上較為聚焦的俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦哈瑪斯的衝突，甚至台海議題交換意見，但想必也只是各抒己見，重申立場。



他說，習近平可能會希望拜登講出“反對台獨”這樣的字眼，可是美國一定還是保持原來的“一中政策”立場，也就是中華人民共和國是法定代表，並認同兩岸要對話、和平解決問題，同時不支持“台灣獨立”。



李銘義說，美國會以被動的方式表達不接受任何一方片面改變現狀，但不會強烈用到“反對”字眼，以保留運用台灣牌的空間。因此判斷美中關係不會因為雙方元首會晤，而有重大性的轉折。



李銘義說明，因為習近平與拜登的著眼點並不相同。習出席舊金山APEC大會不是為了與拜登會面，習拜會只是APEC會議裡面的小區塊，APEC成員還有東南亞很多國家，有很多美國代表的西方陣營。在國際場合上，習近平的出席是一個焦點，不只是媒體焦點，也是國際社會關注的焦點，尤其是後續的習與其他國家的雙邊會談，都將動見觀瞻。

