江和樹語中評：為台灣前途 柯粉必挺柯文哲

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹。（中評社 資料照） 中評社台中11月16日電（記者 方敬為）藍白合15日底定，18日公布正副人選。台灣民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹接受中評社訪問表示，藍白合有進展，符合多數非綠支持者的期待，他個人樂見其成。至於目前看起來競賽條件對民眾黨主席柯文哲較吃虧，外界關注可能影響白營選民支持意向，江和樹認為，柯若接受，支持者也會接受，影響程度不大。



江和樹，台灣民眾黨中央委員、台中市黨部主委，曾任台中大里區立德社區發展協會理事長、立德里長，2022代表黨投入台中市第13選區（大里、霧峰）市議員選舉，以該區第二高票當選，成為白營在台中唯一席市議員，民眾黨在台中其餘提名的10位選將均落馬。



國民黨、民眾黨15日針對兩黨大選組合方案政黨協商，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨大選參選人侯友宜進行協商、馬英九見證，會後達成6點共識。由於不重新再做民調，由民調統計專家檢視7日至17日社會各界民調結果，及藍白各提供一份內參民調，因此外界預估對柯文哲較為不利，“侯柯配”或“柯侯配”所產生的效應備受討論。



對於藍白正副人選組合對民眾黨支持者的影響，江和樹表示，政黨輪替是大是大非的問題，他不認為白營支持者，尤其是柯粉會拘泥於如此微枝末節。他自己就是死忠柯粉，如果柯文哲能接受競賽條件，以及最後的結果，他一定會尊重柯的決定，相信其他白營選民也是如此。

