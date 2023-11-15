媒體分析：藍白比民調3種可能　侯柯配機率高

國民黨主席朱立倫、國民黨2024大選參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲及馬英九展開的政黨協商，“藍白合”確定成真。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月15日電／紛擾多日的“藍白合”今日底定，達成六點結論，候選人的產生將以現有民調決定，“藍白合”確定成真；如果以雙方共識來觀察，未來“侯柯配”對決“賴蕭配”的機率極高。



根據《中時新聞網》分析報導，藍白雙方的結論，將由馬英九、侯友宜、柯文哲三人各推一名民調專家，檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，以及民眾黨、國民黨內各提供的一份內參民調進行評比，雙方並同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。也就是說，最後國民黨在決定最強候選人的部分讓步，採取柯陣營堅持的全民調的方式。



不過，民眾黨也同意採侯、柯互比，且如果在誤差範圍內，算“侯柯配”一票，未來可能出現的就是侯勝出、柯勝出或是“侯柯配”勝出三種結果，也就是如果兩人差距在誤差範圍內，有政黨組織或資源做後盾的侯友宜就算贏，這終於將國民黨堅持政黨實力納入的概念，算是給國民黨一個下台階。



因此，依照國民黨的說法，未來侯、柯都會在同一張選票上，“侯柯配”的機率就略高過“柯侯配”。此外，如果依照過去各主流民調機構公布的數據，雖然侯、柯互有領先，但侯友宜顯然贏的次數略多，柯文哲要翻盤的機會不大。不過因為六點結論未載明贏正輸副，如果萬一柯文哲勝出，會不會有“柯侯配”或侯友宜是否願意屈就？國民黨是否另推副手？則是另一個變數。



不過，由於雙方共識也確立“藍白合”後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選“總統”“副總統”候選人，及兩黨推薦的“立法委員”候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。雙方並承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除“國防”、外交、兩岸由“總統”決定，其餘部會依各黨派“立委”席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。不論侯、柯誰勝出，兩黨結盟的態勢以及分工已清楚就定位。