藍白合底定　謝國樑：感謝馬英九付出

國民黨基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／“藍白合”15日底定，18日將由馬英九基金會公布2024正副參選人。對此國民黨基隆市長謝國樑表示，他與民眾一樣非常關心藍白是否能夠合作，而今天的成果要給馬英九最高的肯定與感謝。但謝強調，一切要等到18日人選正式定案後，才能更放心。他不認為只要藍白合就一定能夠下架民進黨，絕不能輕敵。



藍白合協商15日由馬英九當見證人，由國民黨主席朱立倫、國民黨2024參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲協商結束後，四人手持協商內容、合影。



根據《中時新聞網》報導，謝國樑表示，藍白是否能夠合作，現在是最關鍵時間點。他昨晚發文為馬英九打氣，今天看到四人簽名的協議書後，他本人要給馬英九的努力和付出最高的肯定和感謝，也謝謝包括侯友宜、柯文哲、朱立倫在過程中的忍耐和努力，看似已有順利合作的契機，但一切還是要等到18日最後結果出來，那時才能更放心。現在只能說有機會，最後關頭的這幾天還要努力。



謝國樑提醒，就他個人坦白而言，不能說“侯柯配”或“柯侯配”，就一定能夠下架民進黨，只能說藍白合“才有可能”在選舉中有機會獲勝。過去一直以來，所有選舉的敗選都是輕敵或忽略了每一步的細節才敗選，他嚴肅看待未來的每一天。



謝國樑指出，在馬英九的協調和提議下，雙方有了共識，他要給政治上的前輩和領袖一個肯定和讚，未來還是有很多問題有待克服，並不是這件事就到此為止，反而是未來更多挑戰的開始。



至於期待誰正誰副？謝則表示，因為他是國民黨同志，私心上當然是希望侯柯配，但任何的結果都願意接受，只要是大家所協調出來有共識的結果。



謝國樑強調，他自己身為首長會把基隆的工作做好並輔選，期待各縣市的同志也是如此。大家做好自己的工作，將這場選戰表現到最好。