繼續開砲　柯：國民黨沒人盯一樣貪汙腐敗

民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月15日電／中國國民黨與台灣民眾黨15日上午進行政黨協商，在馬英九見證下，確定會“藍白合”。民眾黨2024參選人柯文哲15日下午表示，放心好了，他會盯著國民黨，沒有人盯著國民黨，國民黨一樣貪汙腐敗，相信制度不要相信個人，因為權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，所以還是要建立制度。



柯文哲15日下午出席跨世代論壇“2024大選青年面試官”，現場報名的青年學生大概約300多人。在現場提問環節，有學生辛辣提問，“柯過去說最討厭蟑螂、蚊子、中國國民黨，現在卻藍白合，是國民黨變了？還是柯文哲變了”？柯文哲直言，“我更痛恨民進黨。”



柯文哲說，明天拜登跟習近平見面，他知道當中最關鍵的題目就是台灣問題，台灣是世界上評估發生戰爭最可能的地方，結果烏克蘭跟以色列被認為不是最嚴重的地方，已經先發生了，台灣不是不可能發生戰爭，它是有風險的，“我當然很討厭國民黨，蚊子、蟑螂、國民黨，沒有錯，啊然後勒，我以前當醫生，我更討厭的病人我都一樣開刀。”



柯文哲問對方，“有沒有問題？”主持人提醒沒有追問環節，柯說允許對方追問。不過，柯自己補充說，“我作為一個二二八家屬，我當然不喜歡國民黨”，但是老實講他也蠻難過，他從來沒想到，民進黨怎麼墮落得這麼快，“但你放心好了，國民黨我會盯著他，沒有人盯著他，他一樣貪汙腐敗”。



柯文哲強調，要相信制度不要相信個人，他已經想好了，他當台北市長的時候，每天7點半上班開晨會，會議紀錄是上網的，他相信台灣沒有一個政府敢每天會議記錄全部上網，他為什麼敢，他沒有貪汙、也沒有說這生意一定要給誰做，“萬一誰被抓到，照殺不誤”，相信制度不要相信個人，因為權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，所以還是要建立制度。