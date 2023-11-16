兩岸企業家峰會年會共同建議促合作

2023兩岸企業家峰會大會總結現場（中評社 李子寧攝） 中評社南京11月16日電（記者 李子寧）2023兩岸企業家峰會10周年年會15日下午在江蘇南京閉幕。本次兩岸企業家峰會年會圍繞“新格局中融合發展與高質量發展”主題，深入探討兩岸企業家如何把握新發展格局，推動台企融入大陸內需市場，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展。兩岸企業家峰會雙方理事會成員、會員，兩岸企業家、相關專家學者約800人參加年會各項活動。



峰會台灣方面副理事長陳瑞隆在總結時表示，兩岸企業家峰會自成立以來，已歷經十年的時間，在這段期間，峰會始終是站在“九二共識”的基礎上，同心協力，共同積極推進兩岸企業家交流合作的重要工作。十年的努力，不可否認的在深化兩岸產業交流合作，促進兩岸關係和平穩定的發展等方面作出了具體貢獻。展望未來，國際形勢持續動蕩，不利於全球的經濟發展，儘管如此，預計未來全世界經濟發展的主要動能還是會來自亞太地區，而大陸仍然會是全世界經濟最重要的增長引擎。峰會作為推進兩岸產業合作的重要平台，未來在兩位理事長的領導下，應該要積極協助台商台企繼續深耕大陸市場，促進兩岸產業鏈的融合發展，以達成兩岸產業互補互利的目標。



峰會大陸方面秘書長林軍表示，在為期兩天的大會上，與會嘉賓圍繞“新格局中融合發展與高質量發展”，從不同角度提出了促進兩岸產業融合、參與大陸高質量發展的對策建議。同時通過回顧峰會十年歷程，讓大家更深切體會到“九二共識”是台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針。身體力行地堅持“九二共識”，推動兩岸關係和平發展的正確軌道是兩岸企業界、兩岸同胞的共同責任和使命，也是峰會行穩致遠的保證。希望兩岸攜手同心，為兩岸關係和平發展、融合發展而共同努力。



總結大會上，林軍宣讀雙方理事長共同建議：“新格局中促進產業融合發展與高質量發展是兩岸峰會的共同目標。本會雙方理事長共同建議：進一步深化兩岸產業鏈供應鏈合作，並由雙方組成工作小組協商制定方案，加以推進。”



此外，總結大會上還舉行了“兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地”授牌儀式。

