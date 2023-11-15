日本三季度GDP初值為年率減少2.1%

中評社香港11月15日電／共同社報導，日本內閣府15日發佈的2023年三季度（7～9月）國內生產總值（GDP）初值顯示，剔除物價變動因素後的實際GDP比上季度下降0.5%，換算成年率為減少2.1%。這是2022年四季度以來近3個季度首次出現負增長。除物價高漲導致個人消費低迷外，企業設備投資也有所下滑，新冠疫情後的經濟復甦踩了急剎車。



包括物價變動影響的名義GDP為4個季度來再次下滑，環比下滑0.04%，換算成年率為下滑0.2%。接近經濟實際感受的名義數值也呈現負增長，經濟停滯感增強。



從實際GDP的各項目來看，整體GDP中佔比超過五成的個人消費由於汽車銷售和食品下滑，環比減少0.04%；設備投資受到對半導體製造裝置的投資減少影響，下滑0.6%。此外，住宅投資和公共投資也呈現負增長，國內需求整體下滑。



出口方面，汽車出口有所增長，另一方面被歸為出口的訪日遊客消費疲軟，僅微增0.5%。進口在版權使用費增加等提振下，增長1.0%。



GDP貢獻度方面，個人消費及設備投資等“內需”為負0.4個百分點，出口減去進口的“外需”為負0.1個百分點。內需呈現負值主要是由於被認為伴隨汽車出口增長的民間庫存減少。



2022年四季度實際GDP此前換算稱年率為增長0.2%，但後來改為下滑0.2%。2023年前兩個季度換算成年率分別增長3.7%和4.5%，保持高增長。