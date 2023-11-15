潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會懇談會舉行

潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會2023年懇談會。 潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會2023年懇談會在香港信德中心黃金閣舉行。 潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會2023年懇談會。 中評社香港11月15日電／11月13日，潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會2023年懇談會在香港信德中心黃金閣舉行。潮汕三市政協歷屆香港委員聯誼會輪值會長張仲哲，聯席會長莊學海，陳志明，廣東省揭陽市政協主席崔建軍，潮州市政協主席李堯坤，汕頭市政協主席邱奕輝等三市政協領導、港澳委員及嘉賓130多人歡聚一堂，暢敘鄉情，交流情況，增進友誼，共商潮汕港澳三地發展大計。中聯辦港島工作部鄭斌處長、蔡曉珊處長，原全國政協委員劉宗明，聯誼會前會長黃書銳，前秘書長許為快，潮汕三市政協澳門委員聯誼會陳維熾召集人及陳旭偉等出席會議，該會秘書長林楓林主持了今次懇談會。



疫情關係，每年一次的懇談活動停了幾年，今次三市政協主席及市統戰部領導來到香港，與港澳委員促膝談心，他們向與會委員、嘉賓通報了近年來潮汕三市經濟社會發展情況和市政協工作情況。希望廣大旅港澳鄉親一如既往地關心支援家鄉建設，繼續團結海內外潮籍鄉親力量，促進香港和澳門的繁榮穩定，多為家鄉經濟社會發展獻策出力。



據張仲哲會長介紹，該會由著名僑領莊世平先生和陳偉南先生、許世元先生等前輩所宣導成立，旨在促進潮港大團結大發展，服務國家、服務社會、服務家鄉，由現屆市一級政協香港委員為主體，及往屆委員、顧問組成。自1993年成立以來，走過了三十年不平凡的歷程。該會同仁堅持不忘初心，牢記使命，始終認真堅持履行政治協商、參政議政、民主監督職能；始終堅持愛國、愛港、愛鄉的宗旨，積極發揮政協聯誼和橋樑紐帶作用，廣泛團結鄉親，廣交海內外各界朋友，用好海內外廣闊的人脈和商業網絡，牽線搭橋，引資招商，興業設廠，惠澤鄉梓。該會聯同澳門同仁，分別在三市捐建正文學校及正文教學樓十九座，以及其他教育設施，為家鄉教育事業作出了積極的貢獻。



疫情之前，聯誼會每年都堅持組織成員到家鄉考察，邀請家鄉領導來香港懇談，敦睦鄉誼，加深溝通瞭解。當疫情肆虐，家鄉面臨困境的時候，該會踴躍為三市捐款捐物，義不容辭地支持家鄉抗疫工作，為家鄉人民送去關懷與善愛。身居香港，該會成員積極參與社會事務，全力支持推動落實“愛國者治港”根本原則和香港國安法立法，努力把聯誼會打造成維護基本法和“一國兩制”行穩致遠的重要力量，以及推動香港融入國家發展的先進團隊。



談到未來工作，張仲哲表示：我們將更加團結合作，認真遵照習近平主席“政協委員要堅持為國履職，為民盡責”的指示，發揮港區政協委員的積極雙重作用，不斷在學習中提升自身綜合素質和參政議政的能力，多做實事好事，積極建言獻策，多提議案，履行和發揮政協委員職能與作用，為港潮發展、國家進步、民族復興作出我們更大的貢獻！張仲哲指出，12月10日區議會選舉的大日子,作為政協委員，要起帶頭作用，動員親戚朋友和鄰居一起踊躍去投下神聖的一票。



來港參加是次活動的潮汕三市政協及統戰部的有關領導，還有揭陽市政協秘書長李麗曼，港澳台僑委員會主任洪少偉，揭陽市統戰部副部長、台港澳事務局局長張漢平；潮州市政協副主席陳燕芳，副秘書長朱圓圓，主任邱懷球，潮州市委統戰部常務副部長黃德發；汕頭市政協副主席兼秘書長陳烈豐，提案委專職副主任沈堅悅等。