社評：柯侯沒有讓人失望　更需戒備綠營對策

藍白合是台灣政治史上的歷史時刻。（朱立倫臉書） 中評社台北11月16日電（評論員 林淑玲）台灣2024大選藍白合在馬英九斡旋之下終於底定，究竟是侯柯配或柯侯配將於18日上午揭曉。柯侯兩人有強大互補，展望未來，若從台海情勢看，侯柯配較利兩岸穩定。但必須清楚認識到，藍白選情愈被看好，風險也愈高，選戰愈詭譎。



藍白合終於底定，居中調停的馬英九居功厥偉，如果不是他出來主張全民調，獲得韓國瑜等部份黨內大咖支持，也無法爭取到民眾黨柯文哲的信任，願意接受馬調解，並在最後並說服國民黨與侯友宜接受方案。接下來，不論是侯柯配或柯侯配都是非綠重要的勝選方程式。在這個組合中，侯與柯各有優點，有強大互補性，以柯的風格，即使藍白合，他還是會保有主體性，一邊合作一邊監督，這也是台灣大選以來最特殊的組合。



2024台灣領導人最重要的任務是讓台海回穩，藍白合若能勝選，將挑起兩岸關係重開機的重責大任。台灣有多少企業、相關行業從業者都在等待兩岸回春，期盼台灣經濟更繁榮，各行各業均衡發展。如果從台海情勢角度來看，由於中國國民黨接受九二共識，侯友宜也曾表示接受合乎“中華民國憲法”的九二共識，由他當正的，兩岸關係重開機應是比較順利。

