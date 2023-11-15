藍白合底定　柯：請與我們一起迎風前行

柯文哲呼籲支持者，請與我們一起迎風前行。（柯文哲臉書） 中評社台北11月15日電／藍白合今日底定，18日將揭曉正副組合，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲下午在臉書發文感謝馬英九不計毀譽出面號召在野領袖回應主流民意的期盼，協助彼此溝通討論。他強調，個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象。他也呼籲支持者，請與我們一起迎風前行。



柯文哲臉書全文如下：



在馬英九的見證下，今天朱主席、侯市長與我再度進行了政黨協商。我要先感謝馬英九不計毀譽出面號召在野領袖回應主流民意的期盼，協助彼此溝通討論。



我相信所有人的想法，個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象，歷史會不斷往前，我們只能盡自己力量，讓臺灣順行。



這大半年來，“藍白合”成了大選的重要話題，喧賓奪主，排擠掉對重大“國政”討論的版面，各方猜測不斷，對於“怎麼合”，每天有想像力過度豐富的版本。各種陰謀論，已經到了匪夷所思的程度。其實，超過六成民意對政黨輪替的期待，因為民進黨政府的意識形態“治國”，使“國家”發展陷入空轉倒退，多數民意無法再忍耐。



努力溝通下，兩黨對於未來的“國會”合作已經達成共識，我們要促成臺灣第三波民主改革、推動聯合政府，至於正副“總統”產生方式，將由民調專家檢視各界公布的民調結果，希望發揮加乘力量，齊力為人民。



從政十年來，我希望每一次參選都是一場“改變政治文化的社會運動”，從兩極對抗到聯合政府；從仇恨動員到理性、務實、科學、正直；從彼此詆毀杯葛到專業誠信治理，此刻我的心仍然堅定踏實。



還記得今年我去嘉義女中演講，同學問，如果人生再來一次，是否會直接從政？我說不會，人生是一條單行道，選擇另一條路會如何，你永遠不會知道，我們只能在每一個抉擇的岔路路口，秉持信念與價值，莫忘初衷。



我相信，這才是我參選的目的，這才是台灣民眾黨存在的意義，這才是“政治”對於每一位台灣人的意義所在。



請與我們一起迎風前行。