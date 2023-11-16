中評關注：不分區名單透露賴清德心思

民進黨不分區名單。（取自賴清德臉書） 中評社台北11月16日電（記者 黃筱筠）民進黨昨天公布不分區“立委”名單透露幾個意涵，也看出民進黨已掌握藍白合可能性。以不分區第二名列入強烈抗中、黑熊學院院長沈伯洋，加上賴清德對學生演說表態支持義務役延長為1年，還公開說反對簽署和平協議與反重啟服貿協議等，賴陣營積極打出“抗中牌”，擔心綠營士氣潰散，正在凝聚綠營基本盤，才能有利後續對抗藍白合。



如果藍白陣營不合，賴清德相對輕鬆，除了綠營一定會支持賴之外，賴還可嘗試爭取中間選民認同，兩岸路線可能會相對和緩。



從賴清德提出蕭美琴擔任副手，被大陸認證是“獨上加獨”，再加上不分區名單與最近的表述，已經看出賴清德接下來選戰節奏，應該會持續打出“抗中牌”，且力度會比之前強。



藍白整合後，鴻海創辦人郭台銘最後應該也會靠向藍白陣營，大選形成一對一選戰局勢。賴清德現在抗中的態勢明顯，真的有利一對一選戰嗎？賴陣營很可能是擔心士氣潰散，目前要先喚綠營歸隊。



賴清德不分區“立委”名單，除了抗中、戰爭意圖明顯外，對外有意挖牆角，對內削弱黨內非新系。排名第一名是靖娟基金會執行長林月琴，靖娟基金會是因為1992年發生健康幼稚園火燒車而來，當時林靖娟老師為了搶救學生犧牲生命，共造成23人死亡、9人輕重傷。2024參選人侯友宜3歲獨子侯乃維就在這場火燒車中喪命。



民進黨提名林月琴很明顯要挖牆角，針對侯友宜而來，試圖挖走偏藍的選票，但在別人傷口上灑鹽，也可能因此帶來反效果。