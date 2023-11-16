中評關注：柯文哲大讓利　百年大黨難關來了

藍白政黨協商達成6點共識後，柯文哲、馬英九、侯友宜、朱立倫握手給媒體拍攝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月16日電（記者 鄭羿菲）藍白合15日底定，18日公布正副組合人選。消息一出，藍營小雞振奮，柯陣營卻士氣低迷，“賣柯說”甚囂塵上。但仔細觀察達成的6點共識存有許多灰色空間可各自解釋，柯的退讓得到站穩中間路線的凝聚力，反而考驗著百年大黨的公信力，若藍營18日端不出公平的結果說服社會大眾，很可能2024仍會一敗塗地。



在馬英九斡旋下，藍白整合達成6點共識，馬英九、國民黨、民眾黨、各推薦一位民調統計專家，由民調統計專家檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。11月18日周六上午，由馬英九基金會公布結果。



柯文哲親自談判的結果一出，不少報導都指出柯陣營一片低氣壓，許多柯粉也激動喊“非柯不投”，情緒難以平復，因為柯文哲沒有守住全民調、誤差範圍不退讓2大底線，自信民調始終穩定居二的柯卻“大讓利”，外界摸不著頭緒。



媒體也陸續報導，柯辦發言人陳智菡在談判後“紅了眼眶”、幕僚被趕出談判、國民黨主席朱立倫是“政治精算師”，從5日公開呼籲主流媒體多做民調，就開始佈局、柯文哲這一周態度明顯軟化，認為“不要踩那麼死”，相當猶豫不決。



從媒體報導的風向來看，似乎國民黨更善於“算計”，而柯文哲讓步的“哀兵策略”使其形象明確站穩了中間路線、鞏固自己“國家利益大於個人利益”、“不因短期利益犧牲長期利益”的口號。未來年輕族群對柯文哲、民眾黨的黏著度恐怕還會更高，甚至在2024大選的政黨票上已站上道德制高點，會讓淺藍群眾、中間選民更樂意投給民眾黨。

