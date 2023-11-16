藍白合　柯妹柯美蘭：天佑台灣是最大的感想

民眾黨主席柯文哲的妹妹、無黨籍新竹市“立委”參選人柯美蘭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月16日電（記者 盧誠輝）針對藍白合終於拍板定案並達成6點共識一事，台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹、無黨籍新竹市“立委”參選人柯美蘭接受中評社訪問表示，她本來就對藍白合非常有信心，雖然知道過程很困難，感謝天佑台灣，但藍白合僅止於“總統”選舉的部分，“立委”選舉她絕不退讓，下周會準時登記參選到底，她也相信柯文哲最後一定會來幫忙站台。



柯美蘭，1962年生，陽明交通大學高階主管管理學程碩士、台灣大學醫學院生理研究所博士，曾任台大醫學院兼任副教授、新竹清華大學生醫工程與環境科學系合聘副教授、陽明交通大學電機工程系合聘副教授。參選前任職於台大醫院新竹分院眼科部主任，行醫已32年，再3年就退休，10月開始向醫院請假，並宣布獨立參選新竹市“立委”選舉。



對於藍白合終於拍板定案，柯美蘭說自己本來就對藍白合非常有信心，雖然知道過程並不容易，因為兩個政黨的理念與各方面的協調都有一些困難的地方，但兩黨領導人最後還是形成共識，把國家的利益放在個人利益之上，所以當她看到藍白合終於確定，心裡其實還蠻感動的，天佑台灣這是她最大的感想。



但柯美蘭隨即話鋒一轉說，藍白合僅止於“總統”選舉的部分，“立委”選舉她絕不退讓，因為國民黨區域“立委”已經占了這麼多席位，就算現在讓一席給她，不也是應該的嗎？所以她一定會參選到底，也相信自己會贏，所以下周一定會準時去登記參選新竹市“立委”選舉。



新竹市是柯文哲的老家，人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現四搶一局面，主要參選者包括爭取連任的中國國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”參選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的柯文哲妹妹柯美蘭，競爭激烈。外界普遍認為，柯美蘭的參選會瓜分走鄭正鈐的選票最多。



柯美蘭分析，目前民眾黨在全台各縣市共有11個“立委”選區有提名候選人，其中有8個“立委”選區同時都有國民黨與民眾黨的候選人，她認為兩黨各自去擁護自己培養的人才是難免的，更何況她雖然沒有掛民眾黨，但柯文哲是她哥哥，所以她非常有信心，哥哥一定會幫她的忙，最後也一定會來幫她站台。

