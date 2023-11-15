游盈隆：藍白合形成超級強颱　賴極嚴重威脅

游盈隆臉書發言評論藍白合是形成超颱風。（取自游盈隆臉書） 中評社台北11月15日電（記者 黃筱筠）對於藍白整合達成初步共識，台灣民意基金會董事長游盈隆晚間在臉書上表示，可以合理推測“侯友宜為正，柯文哲為副”已成定局。他也指出，不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，就等於一個完美政治風暴成形，或說是一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位帶來極嚴重的威脅。



游盈隆臉書全文：



侯柯配已站上台灣歷史的舞台



趕在2024“總統”、“副總統”登記前五天，國民黨與民眾黨終於達成共推一組候選人，以及選後共組聯合政府的六點共識，藍白合於焉正式成形。這突如其來的政黨協商，為2024“總統”與“立委”大選投下超級變數，第四次政黨輪替的張力急劇升高，並可能重大地改變台灣歷史發展道路。

對此，我有以下幾點初步的觀察與感想：



第一，根據這項共識的第三點，可以合理推測“侯友宜為正，柯文哲為副”已成定局，不必等到11／18才知道。因為當現階段台灣多數選民樂見藍白合，只要柯侯像連體嬰合在一起，誰正誰負不會太在意，因此絕無可禮讓三趴的空間。當柯文哲同意讓三個百分點時，必然已有退居副手，不再當領頭羊的覺悟和意願。



至於民調一路領先的柯為什麼會做出這麼出人意表的退讓，當事人有必要向社會講清楚說明白，且必須有好理由，否則必將引起支持者與社會強烈的質疑和批判。此外，六點共識中對民調方法沒有任何規範，沒有任何標準，還限定11／7到11／17完成的民調才算，而今天是11／15，時間只剩下兩天，根本來不及，急就章到這種程度，完全沒道理。



第二，不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，就等於一個完美政治風暴成形，或說是一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位帶來極嚴重的威脅。道理很簡單，根據我過去十一個月的民意調查，我發現賴清德和侯友宜的社會支持基礎雷同，雖然三月以來賴的社會支持規模逐漸遠大於侯。



舉一個例。在很長一段時間中，50歲以上選民中，賴與侯聯合壟斷近百分之七十，柯只能獲得低於二成的支持；同時，當柯在40歲以下選民中，獨佔四成以上支持時，賴侯獲得的支持相對較少。從這個角度看，侯柯配成形意味侯柯配可以貫穿整個年齡層，從20直達70歲。侯柯接近完美的互補性，讓他們擁有強大且可怕的社會支持力量。

