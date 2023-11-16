藍白合敲定　陳學聖：協議有“柯侯配”伏筆

國民黨前“立委”陳學聖。（中評社 資料照） 中評社台北11月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨15日敲定藍白合，雙方將比較民調，11月18日公布由誰選正的。國民黨前“立委”陳學聖向中評社分析，目前對外釋出的訊息，並沒有講清楚到底採計哪幾家民調，畢竟各家民調差距頗大，在遊戲規則沒講清楚的情況下，最後藍白雙方支持者都可能因不滿結果而炸鍋。



陳學聖分析，最後結果當然可能是台灣民眾黨柯文哲選正的，國民黨侯友宜選副的，形成“柯侯配”，這也是為什麼雙方的協商內容要約定一個伏筆，未來依照“立委”席次分配部會“閣員”，因為假設國民黨“立委”席次比較多，至少可以維持住“組閣”權。



藍白15日政黨協商在馬英九見證下敲定整合，由國民黨、民眾黨、馬英九三方共推民調專家，檢視、統計11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



另外雙方也約定，共組聯合政府，“國防”、外交、兩岸由“總統”決定，其餘“部會”原則上依照“立委”席次分配，民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展。



15日藍白合架構底定，是否算不錯的結果？



陳學聖表示，真正的結果要到11月18日當天才知道，因為雙方確切到底怎麼比？採計了哪幾家的民調？畢竟各家民調有的差距頗大，這些都沒講清楚，大家會擔心11月18日公布結果後會不會炸鍋。



陳學聖說，因為這件事情沒有雙贏，一定是一正一副，那雙方支持者到時能不能接受這個結果，我並不敢講。現在出爐的只是大方向，細節並沒有出來，細節通常都是關鍵，也是核心。

