中評鏡頭：深圳福田粵港澳青年創新創業工廠

粵港澳青年創新創業工廠（中評社 段曉魯攝） 中評社深圳11月16日電（記者 段曉魯）11月14日，來自“台港青年媒體人粵港澳大灣區體驗營”的青年記者、編輯、自媒體人等前往深圳福田區，參觀粵港澳青年創新創業工場，瞭解深圳對港台青年創業扶持政策。



粵港澳青年創新創業工場（福田）是共青團福田區委員會服務“雙創”工作的一項成功案例。工場首期在福田保稅區長富金茂大廈19樓、21樓建有孵化中心，採用“1＋N”合作運營模式：“1”是指深圳市深港科技合作促進會作為運營管理機構；“N”是指福田區科技創新局、福田區青年聯合會牽頭協調黨政相關部門為入駐三地青年團隊提供各類支撐服務。



其中，福田區青年聯合會負責對接運營團隊，指導運營管理，設立CBD青年學院港青分院，升級完善青年驛站服務體系，開設港青服務專門通道，為香港創業青年提供短期住宿、城市融入、技能培訓等服務。



同時，整合省、市青年聯合會服務項目進駐。現已初步建設成為硬件設施完善、資源信息暢通、供需對接合理、服務便捷有效的粵港澳青年協同創新創業平台，湧現出一批港澳青年優秀創業項目。



截至目前，工場累計孵化項目70餘個，目前在孵項目30餘個，均為來自粵港澳三地及海外優秀創業團隊，其中91%為深港合作項目，各孵化項目在其各自創業領域都取得較大發展，帶動港澳青年創業成效明顯。