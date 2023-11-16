中評關注：馬心繫和平推藍白合　歷史定位

馬英九可以說是藍白整合的最大推手。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月16日電（記者 張嘉文）眾所矚目的藍白協商整合，在馬英九出面斡旋下15日中午終於談出結果，將由三方各推的專家檢視評估11月7日至11月17日的民調，決定藍白合的人選，18日由馬英九基金會公布結果。此消息大大振奮藍營低迷士氣，2024將進入不同選局，對整個在野陣營都是利多。



綜觀目前局勢，藍白整合這一局，有堅強意志要擔任中間人，成功變成公道伯角色的馬英九是大贏家。他拋出全民調，成為藍白卡關僵局的轉折點，硬是將藍白從破局的邊緣拉回正軌，許多人形容是大功一件，或者是救了台灣，在歷史定位上要記上一筆。



其實從這次的選舉情勢來看，這樣的形容並不為過，畢竟民進黨2024參選人賴清德的“台獨”形象鮮明，近來其言行和之前常把和平保台掛在嘴邊已逐漸不同，似有逐漸要將抗中保台這張牌再度搬上檯面的跡象，這也能從他將抗中“台獨”視為招牌的黑熊學院創辦人、台北大學犯罪學研究所長沈柏洋，列入民進黨不分區“立委”第二名可以看出。



如果藍白分裂各選各的，外界都有共識，2024大選賴清德躺著選也能贏，屆時民進黨的“台獨”氣焰會更為旺盛，對於目前已是兵凶戰危的兩岸關係是更大警訊。所以馬英九出手斡旋讓藍白整合成功，就有機會阻止兩岸真正陷入戰爭危機。



馬英九也藉此事件再度塑造自己的影響力以及歷史定位，不僅是在藍營屬於核彈級，連白營的柯文哲也買他單，18日馬英九基金會將公布最終的藍白組合人選，未來藍白合的進程中，勢必馬的角色也會更吃重，甚至如果能贏得大選，聯合政府的組成方向，新政府的政策以及如何恢復兩岸重新走上和平等等，馬的意見就很重要。



除了馬英九外，國民黨主席朱立倫似乎是這次藍白整合的第二位贏家。從某些角度來看，朱立倫本想扮演馬的公道伯角色，但無奈成效不如預期，對於自己徵召提名的參選人侯友宜，無法真正鐵下心來要侯退讓，就怕再度背上換人的罵名。對於柯文哲，朱則因籌碼不多，無法取得柯的完全信任，這都是之前藍白協商卡關的關鍵原因。