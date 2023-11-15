藍白拚民調　柯前幕僚柯昱安統計後喊未必輸

柯昱安羅列近期民調分析勝負組合。（照片：柯昱安臉書） 前台灣民眾黨文宣部主任柯昱安。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／藍白合底定，18日公布正副人選。藍白同意由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，不再另做新民調。前民眾黨文宣部主任、政治公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安今天火速整理出近期民調比數，認為柯文哲不一定輸。



柯昱安在臉書上羅列7日至11月17日多個媒體和單位所做的14份民調數字與勝負統計。柯昱安說，柯要勝出誤差範圍以上（一般是3%）才得1分，民眾黨跟國民黨內縱使有內參民調，最多也只能拿出1份（最多得1分），若把民調個別計算，目前比數“侯柯配”9分、“柯正”5分，不過如果把所有民調單位在區間中發布的多份民調，平均採計1份來算（指美麗島電子報、 ETtoday民調），則目前比數是以柯正4分領先侯柯配2分。



柯昱安羅列7日後媒體民調數字如下：

11/15 美麗島73波：侯柯配+1

11/14 ETtoday：侯柯配+1

11/14 聯合報：柯正+1（誤差範圍2.9%，柯文哲領先3%）

11/14 美麗島72波：侯柯配+1

11/13 匯流（趨勢）：柯正+1

11/11 美麗島71波：侯柯配+1

11/10 美麗島70波：侯柯配+1

11/9 美麗島69波：侯柯配+1

11/9 ETtoday民調：侯柯配+1

11/8 美麗島68波：侯柯配+1

11/8 趨勢：柯正+1（民眾黨官方公佈）

11/8 世新大學：柯正+1（民眾黨官方公佈）

11/8 求真：柯正+1（民眾黨官方公佈）

11/7 美麗島67波：侯柯配+1

