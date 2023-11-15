香港中國婦女會舉行85週年會慶

名譽贊助人香港特別行政區行政長官夫人李林麗嬋女士為主禮嘉賓。 當晚衣香鬢影，冠蓋雲集，極一時之盛。 中評社香港11月15日電／香港中國婦女會於11月9日假鄉村俱樂部禮堂圓滿舉行85週年會慶。



當晚衣香鬢影，冠蓋雲集，極一時之盛。該會名譽贊助人香港特別行政區行政長官夫人李林麗嬋女士為主禮嘉賓，李夫人說作為一個婦女會，經歷八十五年的歲月，一定受過不少磨練，經得起風浪，就是靠一群熱心社會服務的婦女，貢獻她們的巾幗力量。她勉勵各婦女繼續為自我增值，教育幼兒青少年和提供安老服務而努力，秉承創會先賢的初心。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室陳鐵英處長，該會名譽顧問劉健儀律師、安老服務委員會義務法律顧問全國人大委員陳曉峰律師等知名人士亦有出席。



參加晚宴的有婦女會的歷屆會長主席、現屆會長周梁麗芬博士、陸明主席、蕭司徒潔名譽會長、林貝聿嘉名譽會長，監察理事：朱梁小玲女士、何馮艷仿女士、蔡馬愛娟女士、陳吳慧珍女士、梁靳羽珊女士、王蕭詠儀律師、黃林美麗女士、文綺芬博士等，執行常務委員會成員：蔡陳蕙婷副主席、陳文綺慧副主席、歐陽戚潔影副主席、孫陳佩玲名譽司庫、孟顧迪安名譽英文秘書、林煒琦名譽中文秘書、馬潔貞教育委員會召集人等。