為何退讓這麼多？侯友宜夜間發文安撫支持者

侯友宜、柯文哲、朱立倫15日見面協商敲定整合，馬英九擔任見證人，預計18日公布最後由誰選正的。（取自侯友宜臉書） 中評社新北11月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨15日在馬英九見證下確定整合，18日公布由誰當正的參選2024，但雙方所比的民調並未包括政黨支持，被解讀為國民黨侯友宜退讓。侯友宜晚間表示，既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，因為我們有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替。



藍白15日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



國民黨方面先前堅持的政黨實力比較，並未納入民調計算當中。



侯友宜15日晚間在臉書發文，透露對政黨協商的心聲。



侯友宜臉書全文：



上午的政黨協商後，大家關心的“藍白合”，確定18號公布結果。我繼續候選人行程，一直到晚上，不斷地接到很多好朋友的電話，有鼓勵，還有質疑。鼓勵，是期盼我繼續爭取更多的支持，質疑，則是為什麼當初堅持的“政黨支持度”，沒有出現在兩黨的六項共識中？為什麼要退讓這麼多？



我相信這個時候，支持者的心情，會有焦慮，也有很大壓力，擔心結果不能如預期，那該怎麼辦，而這樣的情況，藍白雙方一定都會有，但既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，既然是協商，就該是一個可以協調、可以互相討論的過程，謝謝所有參與這次協商的每一位，不論是柯文哲主席、朱立倫主席，以及馬英九前“總統”，我們都是希望從討論中，協調出一個大家都可以接受的方式，或許我們各有立場，但我們並沒有堅持己見，或許各有期待，但我們有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去。



在這樣的共同期待下，我們各自在小我上，都做了一些取捨，讓大我的目標，可以儘快完成，畢竟“藍白合”只是開始，我們還有好多的事，要一起努力。



我是基層警察出身，歷經40多年的公務生涯，讓民眾“安居樂業”、社會“公平正義”是我加入政府工作的初衷，更是我人生第一次選舉時的承諾，至今沒有改變！所以，當“國家”不再安全，民眾不能安心，社會不再公平，甚至失去了正義，我義無反顧扛起責任，不計個人得失，只希望守護“中華民國”安定繁榮，讓台澎金馬這片土地所有人民，平安永在。



謝謝大家的支持和體諒，請當我最堅強的後盾，也期待更多人和我們一起，並肩作戰，完成政黨輪替，讓台灣迎向更好的明天，下一代有更璀璨的未來！