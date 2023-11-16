快評：藍天湛湛白雲悠悠　藍白合意義超越選舉

中評社快評／國民黨與民眾黨昨天終於達成共推一組候選人，以及選後共組聯合政府的六點共識，藍白合至此正式成形。藍白合回應了台灣超過6成民意的期待，邁出了至關重要的一步，讓下架民進黨、實現政黨輪替成為可能。



藍白合的意義首先在於反轉選情。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這突如其來的政黨協商，為台灣2024大選投下超級變數，不論柯侯配或侯柯配，其結盟等於一個完美政治風暴成形，或說是一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位帶來極嚴重的威脅。



從更大、更長遠的角度看，藍白合的意義將超越選舉本身的勝敗。其一，如柯文哲在兩場政黨協商之後所作的發言，合作總比對抗好，大家養成互相討論的合作文化；個人位子不重要，重點是結束台灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象，這是通過政黨協商達成合作最大的歷史意義。



其二，一旦實現政黨輪替，對兩岸關係而言，將是挽狂瀾於既倒，有助推動兩岸關係重回和平發展的軌道；對島內政局而言，組成聯合政府，是前所未見的局面。如此，就如游盈隆分析的那樣，台灣歷史發展道路可能出現重大改變。



其三，跡象顯示藍白合的進程未在美國的操控之內，美國介入、插手台灣選舉遭遇挑戰。柯文哲15日晚間透露，對於藍白合，美國在台協會（AIT）曾打電話問他有關情況，並要求解釋清楚，顯見藍白合非美國所願、所操控。



“藍天湛湛，白雲悠悠，和平繁榮，終現曙光”。韓國瑜昨天晚間在臉書發文，以上述16字表達對藍白合成局的看法。非綠離下架民進黨、換黨執政的願望又接近了一步。可以這樣說，當願望完全達成時，藍白合的意義就將遠遠超越選舉本身的勝敗。