美專家：中美最需在台灣和南海問題上達諒解

金來爾呼籲美中在台灣和南海問題上達相互諒解 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓11月15日電（記者 余東暉）中美舊金山峰會舉行前夕，美國的中國軍事問題專家指出，中美關係要緩解緊張，取得進展，需要雙方在台灣、南海、出口管制、戰略穩定、氣候變化等關鍵問題上做出保證，尤其需要在台灣和南海這兩個最動蕩問題上達成相互諒解。



美國智庫“國防優先”亞洲接觸項目主任金來爾（Lyle Goldstein）14日評論指出，美中兩國領導人在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，是中美關係解凍趨勢中最受歡迎的進展。兩國領導人不太可能在這種多邊形式的會晤中取得重大突破，但雙方在台灣、南海、出口管制、戰略穩定甚至氣候變化等關鍵問題上的保證，可能會緩解緊張局勢。



曾在美國海軍作戰學院任教授的金來爾強調，這兩個擁有核武器的超級大國之間爆發戰爭的危險意味著，領導人明智的做法是遏制兩國關係的惡化。重振兩軍關係現在做得遠遠不夠。



金來爾指出，在台灣問題上，美國可以通過重申華盛頓堅持一個中國政策並明確表示美國不支持“台灣獨立”來顯著降低海峽兩岸的主要緊張局勢。同樣，在南海問題上保持現實主義和克制的做法，將強調美國與菲律賓的防禦聯盟，同時也鼓勵馬尼拉為自己的防禦做更多的事情，並明確表示美國不會因為有爭議的岩石和珊瑚礁而被拖入與中國的戰爭。