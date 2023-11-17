優質高效建設全國統一大市場

中評社北京11月17日電／國家發展改革委、市場監管總局近日組織召開的建設全國統一大市場工作推進會議要求，切實扛起部門和地方責任，確保建設全國統一大市場各項重點任務落到實處、取得實效。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章表示,加快建設全國統一大市場是以習近平為核心的黨中央從戰略和全局高度作出的重大決策部署，是構建新發展格局的基礎支撐，是推動經濟持續穩定回升向好的現實要求。2022年4月發布的《中共中央 國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》明確提出，加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，全面推動中國市場由大到強轉變，為建設高標準市場體系、構建高水平社會主義市場經濟體制提供堅強支撐。



文章稱,一年多來，國家發展改革委等部門狠抓《意見》落實，組織各地對妨礙統一市場政策措施開展自查清理，廢止、修訂和糾正了一批妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，在產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等方面出台了一批配套政策，整治了一批突出問題。全面取消二手車限遷政策，推進全國統一電力市場體系和碳市場、統一開放的交通運輸市場建設等重點領域工作取得積極進展。同時，深入推進要素市場化改革，壓茬推出一批有利於提高資源配置效率、促進經濟增長的重點改革舉措。



文章指出,推動全國統一大市場建設是一項艱巨的系統工程，解決一些深層次問題還需要系統施策、攻堅克難。要瞄准地方保護和市場分割等突出問題，緊盯不放、久久為功，實實在在推動全國統一大市場建設取得扎實成效。



要堅決打破思維定式，防止本位主義。“高效規範、公平競爭、充分開放”是全國統一大市場的核心內涵。高效規範，就是要在更大範圍內有效配置資源，提高資源配置效率，同時要完善制度規則，進一步釐清政府與市場的邊界。公平競爭，就是要營造公平競爭的環境，消除妨礙公平競爭的各種因素。充分開放，就是要堅持推進高水平開放，增強國內國際兩個市場聯動，形成國內國際雙循環相互促進的發展格局。國內大循環不是封閉的單循環，更不是各地搞自我小循環。要正確處理局部和全局的關係，堅決打破地方保護和市場分割，讓“小局”服從於“大局”和“全局”。



要堅持長短結合、立破並舉、標本兼治。既要針對突出問題集中開展專項治理，拆除制約全國統一大市場建設的“籬笆”；又要久久為功，在深化改革上下更大功夫，進一步優化產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎性制度，健全激勵約束和考核評價體系，培育有利於建設全國統一大市場的“土壤”。



文章強調,市場是最稀缺的資源。我們建設的全國統一大市場，是社會主義市場經濟下的統一大市場，是充分發揮市場在資源配置中的決定性作用、更好發揮政府作用的統一大市場，是面向全球、充分開放的統一大市場。更加高效規範、公平競爭、充分開放的超大規模中國市場，將為高質量發展提供更有力的支撐，也將為各類經營主體提供更廣闊的舞台。



