破解新興產業集群發展難題

中評社北京11月17日電／日前，青島市綠色低碳新材料產業園(董家口園區)揭牌。去年以來，青島加快布局建設十大新興產業專業園區，已有虛擬現實、新型顯示等6個專業園區掛牌運營。



新興產業具有成長性、創新性、時代性、戰略性、先進性、帶動性等特點，但也面臨諸多挑戰。譬如，新興產業通常具有較高的技術壁壘，產業發展不確定性高，初期階段往往需要大量的資金投入等。打造專業園區的目的是讓產業集群壯大起來，共同發力破解這些“痛點”。而要讓新興產業集群真正強起來，僅靠打造專業園區遠遠不夠，還需要不斷探索新模式，解決產業集群發展的深層次問題。



發展新興產業集群須解決訂單和研發不足的短板。新興企業特別是初創企業，雖然大多技術先進，但缺訂單、缺研發平台是常態，衹有解決這些“痛點”，企業才能茁壯成長。青島城陽工業園區創新“鏈主企業+國創中心”的方式，讓鏈主企業給引進來的企業訂單賦能，讓國創中心發揮設備和人才優勢，為新興企業技術賦能，取得了很好的效果。這種雙重賦能的關鍵是產業集群要高度相關，能形成訂單鏈，研發平台也能給企業帶來技術提升。這就需要專業園區聚焦專業化，把有限的資源充分釋放給專業企業，才能解決深層次問題。



發展新興產業須破解資金難題。有的科技創新型企業往往前期投入巨大，單方資金投入難以奏效，不少地方創新“產業基金+金融資本+股權投資”方式，政府出引導資金，吸引社會資本共同組建專項產業基金，政府平台公司以股權投資帶動銀行貸款的支持。這種組合式資金解決方案，可謂是為這類企業量身定做的解決方案。其中的關鍵，是要做好做實“政府主導、資本引育、合作共贏”的通道，共同把控好風險，把各路資金用到刀刃上，真正為新興產業助力。



發展新興產業集群須解決協同難的問題。即使一個產業園區的企業，也多見互不往來的現象。而要發展好新興產業集群，就要發揮好地理接近的優勢，讓企業間緊密協同，增強企業的研究和創新能力。同時，針對新興產業的技術不確定性，要發動企業通過聯合投資，分散技術創新的風險，共擔技術投資的不確定性，共享技術創新帶來的收益，以集群的整體力量促進技術的創新和演進。地方政府要發揮好組織協同作用，發揮好鏈主企業的帶頭作用，營造好協同創新的氛圍，讓集群企業在更深入的技術融合中創新更多合作模式，共同把技術創新推向更高層次。



破解新興產業集群的發展難題，創造產業鏈的深層次融合，新興產業集群存在的價值和必要性就會充分顯現出來，隨著大量專業性新興企業在本地集聚，區域經濟可持續發展新動能也會越來越足。



來源：經濟日報 作者：劉成



