港股印花稅降至0.1%　明起生效

市場對增加股市流動性建議（大公報） 中評社香港11月16日電／立法會昨日通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》，股票印花稅稅率由0.13%下調至0.1%。修訂條例於今日（16日）刊憲，周五（17日）起生效。聯交所發公告指，周五起下調股票交易印花稅。特區政府歡迎下調股票印花稅，指有助減低投資者交易成本、提振市場情緒，並提升港股的競爭力。市場對此反應正面，認為已向正確方向邁進一步，但日後仍需更多措施推動港股中長線發展。



大公報報導，立法會金融服務界議員李惟宏表示，今年首10個月港股的日均成交額衹有1067億元，按年下跌13%，下調股票印花稅可降低交易成本。儘管業界期望減幅可以更積極，但此舉仍是向正確方向邁出關鍵一步，有助提升港股市場流動性和吸引投資者。同時，特區政府可繼續探討其他配套措施，以“組合拳”方式進一步促進股市發展和競爭力。



李惟宏指出，業界已反映現時稅務局執行指引，雖然證券借用及借出交易可豁免印花稅，但行政手續過度繁復，影響證券借用及借出的意欲，同時要符合印花稅豁免的定義狹窄，不足以涵蓋日常活動，導致市場需為印花稅作撥備，若能作出修正，相信有助提升港股成交量。



議員倡未來再降 僅單邊徵收



此外，李惟宏希望特區政府繼續推進市場改革，監管機構應檢視上市機制及審批準則，港交所（00388）作為香港唯一的交易所應積極扶持不同行業、不同規模的公司上市，促進資本市場多元化發展。



立法會議員陳仲尼支持下調印花稅，但認為稅率仍較其他市場為高，建議日後考慮單邊徵收。根據市場研究，若完全免征印花稅，高頻交易將會大幅提升至占整體成交量達五成，每日成交額有望增加約1000億元，惟目前高頻交易只占整體不足10%，加上今次印花稅率減幅較少，估計未必能刺激高頻交易大幅上升。



香港股票分析師協會副主席郭思治認為，業界早已認為提高港股成交量的方法是調整印花稅，建議日後可考慮只取消賣方的稅項，買方的稅項維持不變，這即等同削減一半印花稅，長遠則需要IPO制度改革。



資深證券界人士謝明光建議雙幣櫃台擴容擴量，增加可交易股票數量，以及把人民幣櫃台適時納入互聯互通，目前提供人民幣櫃台交易的公司有24家，但其成交量已占港股整體成交量達四成，若能納入互聯互通對提升港股流動性有很大助力。