騰訊多賺39%超預期　ADR曾升5.8%

騰訊來自本土市場的遊戲收入按年升5%至327億元人民幣，而國際市場亦有14%的升幅進賬。（大公報） 中評社香港11月16日電／受惠視頻號及小遊戲的貢獻，騰訊（00700）交出遠超預期的季績，第三季經調整淨利潤為449.21億元（人民幣，下同），按年增長39%。管理層表示，正加大投資人工智能（AI）模型，強調將AI能力定位為集團業務發展的“倍增器”，至於自研基礎模型“騰訊混元”的變現計劃暫言之尚早，又指芯片庫存足夠未來數代更新。受惠業績理想，騰訊美國預讬證券（ADR）早段報43.05美元，升5.83%。



大公報報導，主席兼首席執行官馬化騰在電話會議上表示，AI模型為產品賦予新的功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力，例如透過擴展廣告AI模型的參數，以提高定向和歸因的準確性。他提到，集團開始向廣告主提供生成式AI工具，讓廣告主能通過文本描述自動生成廣告素材。



芯片庫存足以支持AI發展



另外，騰訊正在升級大模型“混元”，並將其部署到內部產品中，同時向外部企業客戶開放使用。總裁劉熾平表示，“混元”能夠很好的生成內容，目前正籌備推展下一代“混元”模型的發展，不過，“混元”仍處早期階段，對於變現計劃目前仍言之尚早。



被問到美國限制對華出口芯片的影響，劉熾平回應指，騰訊透過騰訊雲租賃AI芯片，目前AI芯片庫存充足，包括英偉達（Nvidia）的H800芯片。他強調，騰訊現有的芯片庫存水平，足夠支持混元大模型未來數代更新，重申集團不會因為芯片的制約因素而影響未來大模型能力。



網絡廣告收入增20%



騰訊第三季來自本土遊戲市場收入錄得327億元，按年升5%，主要受惠近期發布的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲的收入增加。國際市場遊戲收入升14%至133億元，撇除匯率變動影響，實際增幅為7%。



隨著對視頻號、移動廣告聯盟及微信搜索的廣告需求強勁，帶動網絡廣告第三季貢獻收入257億元，同比增長20%。微信的泛內循環廣告收入按年增逾30%，所謂泛內循環廣告，即指以微信小程序、視頻號、公眾號和企業微信為落地頁的廣告。



現金流充足 回報股東更具彈性



劉熾平表示，小程序第三季的交易額（GMV）達1.5萬億元，主要包括餐飲零售、交通出行、民生繳費等多個場景的線上線下服務。他續說，作為微信生態內商家經營的助手，小程序為中小商家提供靈活、貼近消費者的數字化經營工具，推動商家實現經營效率與消費者體驗的雙提升。



截至9月底，騰訊持有上市公司權益公允值為4644億元，按年跌近13%。劉熾平表示，集團一直嘗試以不同方法改善股東回報，強調集團擁有強大的現金流，在回報股東的方法可更具彈性。他續說，從目前市況來看，估計中國互聯網企業的估值處於低位，因此相信回購是較適合的方法。