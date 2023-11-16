消費明顯回升　中國經濟向好

10月份社會消費品零售總額增長7.6%，消費市場保持良好恢復勢頭。圖為天津首家華為旗艦店開業，消費者在店內選購新產品。（大公報） 中評社香港11月16日電／2023年僅剩月餘，內地經濟步入全年發展最後衝刺階段。15日公布的多項10月份經濟數據好於市場預期，釋出積極信號：社會消費品零售總額同比增長7.6%，消費增速明顯回升；裝備製造業增加值同比增長6.2%，比上月加快0.7個百分點，連續3個月回升；固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資同比增長11.1%。



大公報報導，中國國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華當天指出，從量的合理增長和質的有效提升兩方面來看，10月份國民經濟延續持續恢復向好勢頭，經濟發展的韌性、活力和潛力繼續顯現。多數生產需求指標同比增速回升，成為這一判斷的有力注腳。



從生產端看，10月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.6%，比上月加快0.1個百分點，環比增長0.39%。裝備製造業增加值同比增長6.2%，比上月加快0.7個百分點，連續3個月回升。在經歷長時間下滑之後，工業利潤現已連續兩個月實現兩位數增長，數據好於市場預期。工業生產加快，將對國民經濟增長起到巨大推動作用。



零售創5個月以來最快增速



消費與新動能指標也成為經濟增長亮點。10月份，社會消費品零售總額同比增長7.6%，創5個月以來最快增速。在國慶假期帶動下，服務消費保持較快增長，1－10月份服務零售額同比增長19%，比1－9月份加快0.1個百分點。新動能持續增長，以新產業為例，高技術和智能製造業表現搶眼。10月份，規模以上航空航天器及設備製造業增加值同比增長12.3%，規模以上智能車載設備製造、智能無人飛行器製造行業增加值分別增長89.2%和53.2%，芯片、人工智能等領域相關生產設備的生產快速增長，增長引擎作用繼續顯現。



固定資產投資方面，前10個月，不含農戶的固定資產投資達419409億元（人民幣，下同），同比增長2.9%，比1－9月份回落0.2個百分點。分領域看，製造業投資增長6.2%，高技術產業投資同比增長11.1%。



劉愛華指出，1－10月份，基礎設施投資同比增長5.9%，總體保持相對平穩的增長狀態。從年初以來，內地相關部門及早下達專項債券額度，適度擴大專項債券資金的投向領域和用作資本金的範圍，持續推進重點項目的建設。四季度，中央財政又增發1萬億國債，這些措施為基礎設施投資增添新動力。



就業物價穩定 不會出現通縮



就業、物價等民生指標也總體穩定。統計數據顯示，10月份，內地城鎮調查失業率為5%，與上月持平，比上年同期回落0.5個百分點。當月，受到食品價格尤其是豬肉價格下行影響，物價有所回落，但核心CPI總體保持穩定，從累計看，1－10月份核心CPI上漲0.7%，漲幅與1－9月份持平。劉愛華稱，影響物價水平的主要因素趨於改善，而且廣義貨幣保持較快增長，市場流動性總體合理充裕，“基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮”。



前三季度，中國GDP同比增長5.2%，為完成全年5%左右的預期目標打下堅實基礎。據官方初步測算，四季度只要增長4.4%以上，就可以保障完成全年預期目標。