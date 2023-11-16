海外拍婚紗照　套餐突收附加費

消委會發現赴海外拍攝婚紗照收費差異大。(大公報) 中評社香港11月16日電／隨著社會復常，不少新婚夫婦選擇前往海外拍攝婚紗照，但各公司婚紗攝影服務套餐多樣，改期或退款條件嚴苛，以及各項條款細則易被忽略，出現不少投訴個案。有新人選購攝影套餐，婚攝公司卻在揀相時突然“改口”，原本套餐內的服務須另付3600元！



﻿大公報報導，陳小姐在婚紗展被推銷海外婚紗攝影套餐，公司推銷時說包括1本含30張已執相片的大相簿，約一小時後稱可增至50張，陳小姐遂購買16888元的布拉格攝影套餐。完成拍攝後，她到該公司揀相時，對方卻說額外的20張只包括“執相”，若要放入相簿，每張加收180元，合共3600元。該公司職員推銷時拿著“韓絨相簿”，拍攝後卻說若揀選“韓絨相簿”，須加收800元。她遂向消委會投訴，其後她與該公司私下達成協議。



患病取消行程不退款



彭小姐於疫情前購買一套33800元的土耳其婚紗攝影套餐，因疫情而推遲至今年5月底出發，但她在5月中被告知攝影師已離職，新安排的攝影師因在歐洲，只能視像對話，她認為有違合約承諾。經消委會調解，該婚攝公司稱願意將合約有效期延至2024年，容許她將拍攝服務轉讓朋友或家人。彭小姐說考慮循法律途徑追討損失。



消委會在今年首10個月，共接獲15宗有關海外婚攝服務的投訴。消委會稱向14間有提供海外婚紗攝影地點的公司收集資料，涵蓋四個熱門地點包括日本、韓國、捷克布拉格及澳門，合共69個攝影套餐，各套餐收費相差逾4倍，由澳門的10980元至韓國的58999元不等。若以同一地點比較，韓國套餐的收費差異最大，介乎14499至58999元，相差3倍，均由同一間公司提供。



值得留意的是，其中13間公司均表示，即使顧客因患病或取消婚約等個人理由，要求取消行程，都不獲退款，只可選擇延期、轉換拍攝地點或使用其他服務。有3間公司更表明，若因拍攝檔期等自身問題導致取消行程，亦不退款。



消委會提醒消費者，落實購買服務前應小心比較，除了關注拍攝風格，還應向職員查詢條款細節。業界應主動詳細講解收費詳情及合約條文，減少爭拗。