東南亞客大增　全年旅客料逾3000萬

左圖：於“樂聚維港嘉年華”廣受歡迎的水上煙火，將以冬日新貌再於維港上演。右圖：西九文化區將竪立逾20米高的巨型聖誕樹，與維港美景互相輝映。＼模擬圖片 中評社香港11月16日電／旅遊發展局昨日公布，10月份初步統計有約346萬訪港遊客人次，內地遊客占270萬人次，東南亞客源市場﻿復甦強勁，來自菲律賓、泰國的旅客量恢復至疫情前2017、2018年同期的超過九成。“香港繽紛冬日巡禮”將於11月24日展開，維港將上演8場水上煙火，旅發局總幹事程鼎一表示，有信心全年訪港旅客數字超過3000萬人次。



大公報報導，全新的冬日維港水上煙火，將於12月9日起，連續三個周末及橫跨聖誕節假期（9至10日、16至17日、23至26日），每晚8時、每場10分鐘，在維港呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括“聖誕樹”、“禮物”等，以及曾於夏季吸引大家打卡的“HK”字樣煙火。



西九將竪立6層樓高聖誕樹



本月24日起，高逾20米、相等於逾6層樓高的巨型聖誕樹，將於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。首個西九聖誕市集將於12月21日起，接連十日於藝術公園大草坪舉行，有25個攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。



程鼎一表示，香港是亞洲最具聖誕氣氛的城市。香港繽紛冬日巡禮繼續以最代表香港的維港作背景，還有兩大主題樂園的全新項目，加上全城節慶活動，將增加香港旅遊吸引力。



旅發局公布，今年首10個月錄得約2680萬訪港旅客人次，超過今年初預期的約2580萬人次。