藍白合成局　吳志剛：盼柯謹言慎行別翻臉

台北市議員吳志剛接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）2024藍白合整合底定，18日將公布正副搭配。國民黨台北市議員吳志剛接受中評社訪問表示，他觀察到柯文哲15日協商完後臉很臭，接著出席活動與上節目又說很討厭國民黨，他希望柯要謹言慎行，既然合作了就別覺得受委屈，也不要想一想不對就翻臉，他對柯仍抱持疑惑。



吳志剛，美國菲力狄克森大學管理資訊系統碩士，5連霸台北市第五選舉區（中正、萬華）議員，歷任國民黨中常委、中央委員、國民黨台北市議會黨團副書記長、台北市政府客家事務委員、新竹國際商業銀行專案經理、伯仲文教基金會副執行長等。父親為國民黨前主席吳伯雄、兄長為國民黨前桃園縣長吳志揚。



吳志剛表示，既然柯文哲已願意與國民黨談合，那就盡量不要突然對外放話，已經合作了，又說很討厭國民黨，這對往後藍白的合作之路並沒有太多助益，他希望柯文哲至少要再更謹言慎行一點。



吳志剛說，柯文哲15日在藍白二次政黨協商會後，走出馬英九基金會，他就發現怎麼唯獨柯文哲的臉這麼臭？柯既然都願意合作了，怎麼還覺得受到委屈？然後下午出席選青年論壇與電視台節目專訪中，又說還是很討厭國民黨，更自爆AIT美國在台協會問他藍白合是否有大陸介入？請柯說話要特別小心，因現在柯講的話都代表藍白合陣營的話。



“我到現在還懷疑柯文哲是真的合作還假的合作？”吳志剛疑惑表示，就怕柯文哲現在決定合作，會不會經過2天想一想後又翻臉？柯文哲必須要讓大家覺得自己是性格很沉穩的人。



話鋒一轉，吳志剛說，當然還是要肯定柯文哲自己有承認過不管正副怎麼搭配，執政後都要靠國民黨，因國民黨的人才與經驗都比較豐富，他認為若侯友宜當正的，大部分藍營縣市首長、“立委”、議員的心較能夠定下來，若柯文哲為副手，那盡量對外的講話與政策要一致，不要講的東西與侯友宜的方法不一樣，這樣會讓對手陣營看笑話。