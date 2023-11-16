游錫堃晤“邦交”國駐聯合國代表　不談不分區

游錫堃接見“友邦”駐聯合國常任代表訪台團。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月16日電（記者 黃筱筠）民進黨昨日公布不分區“立委”名單，“正國會”不滿所推薦的台灣智庫策略長王義川列入第14名不在安全名單內，強烈反彈。原本屬於“正國會”的“立法院長”游錫堃列入第6名，不止穩穩地在安全名單，民進黨更有安排其蟬連“立法院長”的打算。游錫堃上午接待外賓，並未回應“正國會”的不滿。



游錫堃今天在“立法院”會見“邦交”國駐聯合國常任代表訪台團。朝野“立委”民進黨羅致政、中國國民黨謝衣鳳、台灣民眾黨吳欣盈等出席陪同。



對於再度被提名不分區“立委”，現年75歲的游錫堃會前在臉書提到，“既為鯤瀛破黨禁，敢將衰朽惜殘年？感恩、尊重，全力以赴！”



此行來台的“邦交”國駐聯合國常任代表團成員包括聖文森常代金蘭妲（Inga Rhonda King）“大使”、馬紹爾群島常代柯布婭（Amatlain Elizabeth Kabua）“大使”、諾魯常代德瑘（Margo Reminisse Deiye）“大使”、貝里斯常代傅勒（Carlos Fuller）“大使”，以及巴拉圭代辦裴瑞拉（José Eduardo Pereira Sosa）。