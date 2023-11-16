國民黨盤點綠不分區　蔡規賴隨、政治分贓

國民黨召開記者會，左起，宜蘭縣“立委”參選人黃琤婷、高雄市“立委”參選人李明璇及國民黨副發言人呂謦煒。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天針對民進黨昨天公布的不分區“立委”名單召開記者會批評，號稱“跨領域、跨世代、跨黨派”但根本是“蔡規賴隨”、了無新意，多位形象爭議者如柯建銘、洪申翰和范雲仍留任，甚至連民進黨自己人都質疑這是新潮流獨攬權位的名單，引起輿論大加撻伐，難道民進黨還要自我感覺良好、讓賴清德一人毀全黨？



國民黨今天召開“蔡歸賴隨？民進黨不分區名單 爭議多多了無新意”記者會，包括宜蘭縣“立委”參選人黃琤婷、高雄市“立委”參選人李明璇及國民黨副發言人呂謦煒等人出席。



呂謦煒表示，賴清德強調“跨世代”、“跨黨派”及“跨領域”，根本是欺騙人民，由媒體推估的安全名單範圍來看，前11名有8人是現任“立委”，超過70歲的游錫堃、柯建銘似乎是要繼續爭取擔任“立法院長”與黨團總召的角色，表明是“蔡規賴隨”、政治分贓，為他們四年來在“立法院”忠心“護黨”的表現而酬庸，更沒跨過民進黨的意識形態及“台獨”色彩。



呂謦煒強調，柯建銘多年主導民進黨在“立法院”的各項修法過程，比如勞基法修惡、護航開放萊豬等惡質事件，結果在民進黨不分區名單中排名第八，酬庸明顯。



黃琤婷則質疑，名單中第四位的洪申翰是典型只問政治不問專業的政治變色龍。民進黨主張大力發展綠電，形成綠電的複合體，派系大發財，民眾的荷包卻被掏空。洪申翰號稱是民進黨代表綠能環境領域的專業，被排在安全名單內，這難道象徵民進黨“用愛發電”的錯誤能源政策還要一路走到底嗎？



李明璇說，名單中號稱性平大師的“立委”范雲是社民黨的創辦人，曾經說民進黨對不起民主兩個字，現在卻非常開心的在民進黨內連任不分區“立委”。范雲對於非綠的性平爭議可以大罵特罵，面對民進黨內的性平事件卻瞬間安靜，假裝沒看到，鄉民都稱她是核彈都打不穿的雙標。



李明璇強調，去年民進黨前黨工爆出被性騷擾事件，全台譁然，結果當時范雲隔天繼續老神在在暢談國教法，被大家怒批“還沒醒嗎”？“總統府”前發言人丁允恭把辦公室當炮房的醜聞爆發後，范雲竟然說“對於聽說的事情沒有辦法回應”，如此的女權價值觀難道是民進黨推崇的？也希望全民看看民進黨提出的不分區名單多麼荒謬，還要繼續把政黨票投給民進黨嗎？